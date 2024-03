Recuperados dois corpos nos escombros da ponte de Baltimore

De Euronews

As autoridades já recuperaram dois corpos dos oito homens que caíram à água na sequência do colapso da ponte Francis Scott Key, em Baltimore (EUA). Dois foram salvos.

Em Baltimore, nos Estados Unidos, prosseguem as buscas por quatro homens dados como desaparecidos na sequência da queda da ponte Francis Scott Key, mas não há esperança de os encontrar com vida.

As autoridades conseguiram já recuperar dois corpos. Os oito homens que caíram à água faziam parte de uma equipa que estava a fazer reparações na estrada quando um navio porta-contentores descontrolado embateu na ponte, provocando o colapso. As autoridades dizem que a tarefa é extremamente difícil, pois o leito do rio está coberto de escombros da estrutura que ruiu. Dois homens foram salvos com vida.

O navio Dali perdeu potência e direção quando se aproximou da ponte. Os investigadores revelaram agora que estava previsto o navio ser submetido a operações de manutenção.