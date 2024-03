Quatro mortos e sete feridos em ataque com faca nos Estados Unidos

De Euronews

Quatro pessoas foram mortas e sete ficaram feridas num esfaqueamento em Rockford, no estado norte-americano do Illinois. Atacante foi detido para interrogatório.

Um atacante armado com uma faca matou quatro pessoas e deixou outras sete feridas em Rockford, no norte de Illinois, nos Estados Unidos, na quarta-feira.

Entre as vítimas do esfaqueamento estão uma adolescente de 15 anos, uma mulher de 63 anos, um homem de 49 anos e um homem de 22 anos.

Três das quatro vítimas mortais morreram no local do ataque, outra não resistiu aos ferimentos e acabou já por morrer no hospital. Um dos sete feridos também se encontra em estado crítico.

O suspeito de 22 anos foi detido para interrogatório na quarta-feira à tarde, de acordo com a chefe de polícia de Rockford, Carla Redd.

Para já as autoridades desconhecem as motivações do ataque.