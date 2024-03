De Euronews com AP

Os embaixadores depositaram flores no local do ataque da semana passada a uma sala de concertos em Moscovo, onde pelo menos 144 pessoas foram mortas por um grupo de homens armados

Diplomatas estrangeiros dos Estados Unidos, de países da UE, de África e da América Latina juntaram-se a milhares de pessoas que depositaram flores, coroas de flores e outras lembranças, como ursos de peluche, para criar um memorial improvisado no exterior do edifício musical Crocus City Hall.

Pelo menos 144 pessoas foram mortas e 551 ficaram feridas quando homens armados dispararam contra milhares de pessoas que assistiam a um concerto e incendiaram o edifício no dia 22 de março, o ataque mais mortífero dos últimos anos no país.

A carnificina ocorreu antes de um concerto da banda Picnic no local, em Krasnogorsk, um subúrbio do norte de Moscovo.

As autoridades russas detiveram quatro cidadãos do Tajiquistão - Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakram Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni e Muhammadsobir Faizov - no dia do ataque.

O Kremlin afirma que os homens estavam a tentar fugir para a Ucrânia quando foram capturados. Kiev negou qualquer envolvimento e classificou as alegações de Moscovo de "absurdas".

Uma filial do grupo Estado Islâmico (ISIS) reivindicou a responsabilidade pelo ataque numa curta declaração publicada pela agência noticiosa Amaq no Telegram, mas não forneceu provas para apoiar a alegação.

No total, nove suspeitos foram levados a tribunal, alguns dos quais parecem ter sido espancados, e foram colocados em prisão preventiva.

Quatro dos homens são acusados do crime de "ataque terrorista cometido por um grupo de indivíduos que resultou na morte de uma pessoa".

O Comité de Investigação da Rússia declarou ter detido uma pessoa por suspeita de ter financiado o ataque. Não forneceu mais pormenores sobre a identidade do suspeito nem sobre as suas alegadas acções.