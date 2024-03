Donald Tusk avisa que guerra na Europa é "uma ameaça real

De Euronews com AP

O aviso de Tusk surge no momento em que a Ucrânia e a Rússia travam duras batalhas em Belgorod e Kamianske.

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, afirmou que a Europa está numa "era pré-guerra", numa entrevista ao grupo de comunicação social europeu LENA, na sexta-feira.

A Polónia tem sido um dos aliados mais fiéis desde que a Rússia invadiu o seu país vizinho da Ucrânia, há dois anos.

O primeiro-ministro reuniu-se recentemente com o seu homólogo ucraniano, Denys Shmyhal, em Varsóvia, onde discutiram soluções para lidar com as exigências dos agricultores relativamente às restrições às importações ucranianas.

Ucrânia e Rússia travam duras batalhas

De acordo com os meios de comunicação social ucranianos, os ataques russos desencadearam um alerta de ataque aéreo em Cherkasy Oblast, Kamianske em Dnipro Oblast e na cidade de Dnipro na noite de 28 para 29 de março.

Serhii Lysak, chefe da Administração Estatal do Oblast de Dnipropetrovsk, afirmou que os ataques atingiram várias infraestruturas críticas, uma vez que a energia eléctrica foi cortada na zona.

Na sexta-feira, os ataques ucranianos atingiram a cidade de Belgorod, onde uma pessoa morreu depois de um drone ter atingido um edifício residencial.

A Rússia intensificou os seus ataques contra a Ucrânia nos últimos dias, lançando várias cargas de mísseis contra Kiev e atingindo infraestruturas energéticas em todo o país.

A operação russa tem sido uma aparente retaliação aos recentes ataques aéreos ucranianos na região fronteiriça de Belgorod.