Paris celebra a Páscoa com um toque olímpico

De Euronews

O grande chocolatier Nicolas Cloiseau apresentou a sua coleção de Páscoa inspirada nos próximos Jogos Olímpicos de Paris.

A coleção Ovo de Páscoa de Cloiseau é inspirada nos Jogos Olímpicos, que se realizarão em Paris de 26 de julho, a 11 de agosto de 2024.

A obra demorou trinta e cinco horas a ser realizada e apresenta um enorme ovo central rodeado por uma pista de corrida com ovos mais pequenos.

A escultura pesa 7,6 kg e os chocolates estão disponíveis em lojas e online em Paris.

O preço, 2500 euros, corresponde ao aumento do custo dos ovos da Páscoa em toda a Europa.

Com o preço do cacau a bater um novo recorde, o custo dos chocolates da Páscoa também aumentou, em média, mais cinco por cento este ano.

Os custos de produção do chocolate, incluindo a energia, a embalagem e as matérias-primas, aumentaram todos no último ano e, como é óbvio, este aumento será repercutido no consumidor.

O preço das matérias-primas também aumentou 130% num ano, principalmente devido às más colheitas. O aumento deverá continuar, com impacto em todos os setores da indústria.