Israel acusa Hamas de operar em hospitais

De Euronews

A acusação serve para justificar diversas operações do Tsahal em hospitais, nomeadamente no Al-Shifa de Gaza, onde foram, alegadamente, apreendidas várias armas.

Israel acusa o Hamas e outros grupos militantes de operarem dentro e à volta de instalações médicas, usando esse argumento para justificar várias operações em hospitais, nos últimos dias.

O exército de Israel informou este domingo que as tropas encontraram numerosas armas escondidas no hospital de al-Shifa, na cidade de Gaza.

As forças armadas também reconheceram este sábado que as tropas israelitas mataram a tiro dois palestinianos e feriram um terceiro na praia de Gaza, em resposta a um vídeo que mostrava um homem a cair no chão depois de caminhar numa área aberta e, em seguida, um bulldozer a despejar dois corpos numa zona coberta de lixo na areia.

Segundo o Tsahal, as tropas abriram fogo depois de os homens terem alegadamente ignorado os tiros de aviso.