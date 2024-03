Papa celebrou Vigília Pascal no Vaticano depois de ausência inesperada na Sexta-Feira Santa

De Euronews

Sumo Pontífice compareceu de cadeira de rodas para celebrar a Vigília Pascal perante milhares de fiéis no Vaticano.

O Papa Francisco celebrou a Vigília Pascal no Vaticano, no sábado à noite, perante mais de seis mil fiéis, proferindo uma homilia de dez minutos num dos momentos mais solenes e importantes do calendário litúrgico católico.

Francisco entrou na Basílica de São Pedro na sua cadeira de rodas. Na noite anterior, o Pontífice tinha-se ausentado inesperadamente da procissão de Sexta-feira Santa com a Via Sacra no Coliseu de Roma. Fontes do Vaticano revelaram que o Papa precisava de preservar as forças para as celebrações da Santa Páscoa.

“Às vezes, sentimos que uma pedra tumular foi pesadamente colocada na entrada do nosso coração, sufocando a vida, extinguindo a confiança, encarcerando-nos no sepulcro dos medos e amarguras, bloqueando o caminho para a alegria e a esperança", disse o Sumo Pontífice, que encorajou durante a homilia os fiéis a "levantarem o olhar para Jesus" para prosseguirem na direção da plenitude da vida.

Itália está a celebrar a Páscoa com medidas de segurança reforçadas: o país seguiu o exemplo de França e outros países europeus, que elevaram o nível de alerta na sequência do ataque terrorista na sala de concertos de Moscovo.

O Ministério do Interior italiano anunciou que a vigilância e os controlos serão reforçados, com especial atenção para os locais com muita gente. Estão a ser implementadas medidas adicionais especificamente em Roma, desde a Sexta-feira Santa até ao Domingo de Páscoa.