Itália reforça medidas de segurança no fim de semana de Páscoa

Autoridades estarão vigilantes, sobretudo nos locais onde se concentram um grande número de pessoas.

Apesar da chuva, Roma não deixou de ser destino de férias da Páscoa de muitos turistas. Mas, depois do ataque terrorista em Moscovo, Itália seguiu o exemplo de França e outros países europeus e elevou o nível de alerta.

Esta semana, o ministro do Interior italiano anunciou que a vigilância policial vai ser reforçada e que as autoridades terão especial atenção aos locais com grande concentração de pessoas.

Medidas de segurança adicionais serão implementadas especificamente na capital italiana entre a Sexta-Feira Santa e o Domingo de Páscoa, nomeadamente no Vaticano.

Além das medidas de segurança, as autoridades italianas estão a reforçar a monitorização online para detetarem atividades relacionas com terrorismo que possam representar uma ameaça potencial à segurança nacional.