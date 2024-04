Sobe para nove o número de mortos no sismo em Taiwan. Mais de 700 feridos e dezenas sob escombros

De Euronews

Sismo registou-se à hora de ponta em Taiwan e provocou desmoronamento de edifícios, cortes de energia e deslizamentos de terras.

Subiu para nove o número de vítimas mortais do maior sismo dos últimos 25 anos em Taiwan. De acordo com as autoridades locais, mais de 800 pessoas ficaram feridas e 50 estão desaparecidas - devido às falhas de rede provocadas pelo tremor de terra, foi perdido o contacto com 50 pessoas que viajavam em miniautocarros.

Fonte da agência nacional de combate a incêndios de Taiwan informou ainda que há cerca de 70 pessoas debaixo de escombros, algumas numa mina de carvão, mas as autoridades acreditam que conseguirão resgatá-las com vida.

O tremor de terra teve uma magnitude de 7,4 na escala de Richter e fez colapsar edifícios, provocando falhas de energia e deslizamentos de terras na ilha onde residem cerca de 23 milhões de pessoas.

Todas as mortes ocorreram no município de Hualien. Três das vítimas estavam a caminhar e foram atingidas por rochas no desfiladeiro de Taroko, lugar frequentemente visitado por turistas. A queda de pedras matou também um camionista que estava prestes a entrar num túnel na autoestrada.

O Serviço Geológico dos EUA (USGS) colocou a magnitude do sismo nos 7,4, ainda que a agência homóloga do Japão tenha fixado o tremor de terra nos 7,7 na escala de Richter.

O epicentro registou-se perto da cidade turística de Hualien, na costa leste de Taiwan, danificando edifícios e encurralando os residentes dentro dos prédios. Várias réplicas impediram que as equipas de resgate e salvamento começassem de imediato os trabalhos para retirar sobreviventes dos escombros.

"Foi muito forte [o sismo]. Parecia que a casa ia cair", disse Chang Yu-lin, de 60 anos, funcionária de um hospital na capital de Taiwan, citada pelas agências internacionais.

O sismo foi registado pelas 8:00, hora local - uma da manhã em Lisboa - e apanhou muitos em hora de ponta, a meio das deslocações para o trabalho.

Na capital, Taipei, várias pessoas tiveram de ser retiradas de um edifício que se desmoronou e alguns prédios mais antigos sofreram danos menos graves. As escolas retiraram os alunos para os campos desportivos e os transportes ferroviários foram suspensos, bem como o serviço de metro na capital. Várias empresas também não estão a funcionar.

O tremor de terra desta quarta-feira foi também sentido no Japão e nas Filipinas, que ativaram um alerta para tsunami, que foi entretanto levantado, e em várias províncias ao longo da costa sudeste da China.