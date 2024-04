De Euronews

Um míssil russo atingiu um prédio residencial de dois andares e danificou três outros edifícios onde viviam várias famílias.

Uma pessoa foi morta e outras 12 ficaram feridas, incluindo duas crianças, após um ataque de mísseis na cidade ucraniana de Poltava na noite de segunda-feira, de acordo com o Ministério do Interior da Ucrânia.

O míssil atingiu um prédio residencial de dois andares e danificou três outros edifícios, onde viviam várias famílias.

O sistema de defesa aéreo ucraniano terá evitado uma série de ataques com 20 drones lançados pela Rússia, de acordo com informação divulgada pelo comandante da Força Aérea da Ucrânia, Mykola Oleshchuk, na rede social Telegram. Os drones foram abatidos sobre as regiões de Mykolaiv, Odessa, Kherson, Dnipropetrovsk, Poltava, Vinnytsia e Lviv. A Rússia terá também lançado quatro mísseis S-300, mas o comandante não descreve o que sucedeu com esta artilharia.

Uma infraestrutura elétrica da região também foi atingida. A Rússia intensificou os ataques aéreos nas últimas semanas, com mísseis e drones lançados em cidades e comunidades rurais de todo o país. Moscovo nega estar a atacar civis. Já a Ucrânia acusa a Rússia de crimes de guerra.

OMS pede à Ucrânia e à Rússia que evitem "perigoso incidente nuclear" em Zaporíjia

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) apelou à Ucrânia e à Rússia para evitarem um perigoso incidente nuclear na central de Zaporíjia, após Moscovo ter denunciado um ataque ucraniano com drones à central nuclear sob o controlo das forças russas. Kiev negou as acusações.

"Pedimos a todas as partes que evitem provocar um perigoso incidente nuclear na Ucrânia, que podia representar enormes ameaças imediatas e a longo prazo para a saúde humana e o ambiente", escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus, na rede social X.