Pais do adolescente que matou quatro colegas nos EUA condenados a penas de prisão entre 10 e 15 anos

Carlos Osorio/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Pais de atirador em escola no Michigan condenados a penas de prisão entre os 10 e os 15 anos - Direitos de autor Carlos Osorio/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Pais de atirador em escola no Michigan condenados a penas de prisão entre os 10 e os 15 anos - Direitos de autor Carlos Osorio/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

De Euronews

Os pais do jovem Ethan Crumbley, que matou quatro colegas numa escola no estado norte-americano do Michigan, foram condenados a uma pena de prisão que pode chegar aos 15 anos. Jennifer e James Crumbley são acusados de ignorar a saúde mental do filho.