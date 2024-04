Berlim: Fatou é a gorila mais velha do mundo ao completar 67 anos

De euronews

Fatou é a gorila mais velha do mundo, de que há conhecimento, ao completar 67 anos no Jardim Zoológico de Berlim.

A gorila Fatou celebrou o seu 67º aniversário no zoológico de Berlim. É um dos animais vivos mais antigos da sua espécie no mundo e vive no zoológico da capital alemã desde 1959, numa época em que o Muro de Berlim nem sequer existia.

Segundo a história, publicada pela 'DW', um marinheiro de um pub de Marselha quis uma vez saldar a sua conta, pagando com a pequena gorila. De maneira indireta, a pequena macaca chegou a Berlim com cerca de dois anos.

Atualmente, Fatou reside no zoológico de Berlim e é muito apreciada entre os cuidadores de animais.

Fatou só come vegetais

Porque o açúcar não é bom para os gorilas mais velhos, Fatou geralmente só come vegetais. Mas no seu aniversário, por uma vez, havia fruta: as bananas podem ser vistas nas fotos de aniversário.

"Em geral, prestamos muita atenção à boa nutrição de nossos animais. E especialmente com animais mais velhos como Fatou, sempre ajustamos as refeições em conformidade. Na sua velhice, Fatou precisa de alimentos muito macios que possam mastigar bem, mesmo sem dentes", explica o veterinário do zoológico, Dr. André Schüle.

O zoo informa que Fatou vive no seu próprio recinto e prefere manter a distância do grupo, mas tem a oportunidade de contactar com os seus vizinhos.

'The Zoon' escreve que lhe é permitido "viver uma vida tranquila longe da emoção".

Quando fez 65 anos, o Zoo de Berlim presenteou Fatou com um bolo de aniversário com uma base de arroz. Já se dizia que Fatou era o gorila mais velho do mundo. Na natureza, os gorilas vivem cerca de 40 anos.

Os animais mais velhos do jardim zoológico de Berlim são: