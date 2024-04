Porta-voz da Câmara dos Representantes dos EUA promete pressionar por ajuda a Israel e à Ucrânia

De Euronews

Ataques russos no domingo fizeram mais cinco mortes em Sumy, Kharkiv e Kherson. Zelenskyy reforça apelos aos aliados por mais ajuda em defesa aérea.

PUBLICIDADE

O porta-voz da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, disse no domingo que vai tentar avançar a ajuda para Israel esta semana, enquanto tenta a difícil tarefa de conseguir a aprovação da câmara baixa do congresso norte-americano para um pacote de segurança nacional que também inclui financiamento para a Ucrânia.

Mike Johnson está sob imensa pressão política na conquista do apoio do Partido Republicano para o envio de mais ajuda para Kiev.

O representante republicano está há dois meses a tentar a aprovação de um pacote de ajuda sumplementar de 95 mil milhões de dólares para apoiar os dois países aliados e prestar assitência humanitária à população na Ucrânia e em Gaza.

Numa mensagem no domingo à noite, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, sublinhou que o país precisa da ajuda dos aliados com defesa aérea, tal como Israel.

"A aviação moderna está a provar a sua eficácia, os modernos sistemas de defesa aérea são capazes de proteger vidas. Isso foi demonstrado no Médio Oriente [...] O mundo inteiro vê o que é a defesa real. Vê que é possível. E o mundo viu que Israel não estava sozinho nessa defesa [...] E quando a Ucrânia diz que os seus aliados não devem fechar os olhos aos mísseis e drones russos, isso significa que eles devem agir e agir com força", apelou Zelenskyy.

O Ministério da Defesa russo mostrou no domingo a artilharia ao dispor das unidades de ataque que supostamente operam na região de Donetsk.

No sábado, o Ministério da Defesa russo afirmou que as tropas tomaram controlo da aldeia de Pervomaiske, na região de Donetsk, a sul da cidade industrial de Avdiivka, que a Rússia capturou totalmente em meados de fevereiro.

Cinco mortos em ataques russos

Um homem foi morto no domingo após um ataque com drones na região de Sumy, de acordo com as autoridades ucranianas.

As autoridades da região de Kharkiv também disseram no domingo que recuperaram os corpos de uma mulher de 61 anos e de um homem de 68 anos que foram mortos num ataque no dia anterior.

Dez drones Shahed foram abatidos na região de Kharkiv na última noite, segundo a Força Aérea Ucraniana. Os bombardeamentos na região de Kherson, ocupada pela Rússia, mataram dois civis no domingo.

O Ministério da Defesa da Rússia também reportou que foram intercetados drones ucranianos nas regiões russas de Krasnodar e Belgorod e no Mar Negro.