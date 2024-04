Vários feridos em esfaqueamento durante missa em Sydney

De Euronews

Bispo terá sido esfaqueado no altar enquanto celebrava missa. Polícia deteve um homem para interrogatório.

Várias pessoas foram esfaqueadas durante uma missa em Sydney que estava a ser transmitida em direto, avançam vários meios internacionais.

Segundo o Guardian, o bispo Mar Mari Emmanuel da igreja Christ The Good Shepherd em Wakeley, no oeste de Sydney, estava a celebrar uma missa na segunda-feira, pouco depois das 19h (às 10h desta terça-feira em Lisboa), quando um homem vestido com roupas escuras terá subido ao altar para o esfaquear várias vezes.

Imagens da missa transmitida em direto no canal de Youtube da Igreja e a circular nas redes sociais mostram o momento do ataque. Informamos os nossos leitores que as imagens têm contéudo sensível.

De acordo com a AP, que cita informação divulgada pelas autoridades australianas na rede social X, a polícia deteve um homem para interrogatório. Nenhuma das pessoas esfaqueadas sofreram ferimentos graves.

O ataque acontece 48 horas depois do esfaqueamento em Bondi, um subúrbio de Sydney, que fez seis vítimas mortais.