De Euronews com AP

Várias pessoas foram esfaqueadas e uma pessoa foi baleada no Centro Comercial Westfield de Bondi Junction, no sábado à tarde.

No sábado, várias pessoas foram esfaqueadas e a polícia disparou contra uma pessoa num centro comercial movimentado de Sydney, segundo a imprensa.

A ABC, da Austrália, noticiou no sábado que a polícia evacuou os clientes do Centro Comercial Westfield em Bondi Junction, nos subúrbios orientais de Sydney. Um porta-voz de uma ambulância de Nova Gales do Sul disse que um dos dois alegados criminosos tinha sido baleado pela polícia e que estavam à procura do outro, informou a ABC. O porta-voz disse que as pessoas ainda estavam dentro do centro comercial.

O Sydney Morning Herald noticiou que quatro pessoas morreram num esfaqueamento. Não foi possível contactar imediatamente a polícia para confirmar a notícia. O jornal disse que uma pessoa também foi baleada, mas não ficou claro se a pessoa tinha morrido.

O vídeo mostrava muitas ambulâncias e carros da polícia à volta do centro comercial e pessoas a sair em catadupa. A ABC noticiou que a polícia armada estava a revistar um parque de estacionamento no telhado.

Os paramédicos estavam a tratar de pacientes no local.

A testemunha Roi Huberman, um engenheiro de som da ABC, disse à estação de televisão que se escondeu numa loja durante o incidente.

"E de repente ouvimos um tiro ou talvez dois tiros e não sabíamos o que fazer", disse ele. "Então, uma pessoa muito competente da loja indicou-nos uma saída pela traseiras. Depois de trancar, saímos e agora estamos cá fora".