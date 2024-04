Forças russas retiram-se do Nagorno-Karabakh

De Euronews

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou a retirada das tropas russas de Nagorno-Karabakh, que terá sido acordada entre o Azerbaijão e a Rússia.

As forças russas retiraram-se da região separatista do Azerbaijão de Nagorno-Karabakh, onde têm estado estacionadas para garantir a paz desde o fim da guerra de 2020, confirmaram funcionários de ambos os países.

Numa conferência telefónica com jornalistas, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou a notícia da retirada das tropas russas, mas não deu mais pormenores.

Hikmet Hajiyev, chefe da política externa da administração presidencial do Azerbaijão, citado pelas agências internacionais, também confirmou a retirada e explicou que foi acordada entre os dois países.

No entanto, Hajiyev não disse porque razão as forças estavam a ser retiradas. No ano passado, o Azerbaijão recuperou o controlo total desta região, sendo que, até então, as tarefas dos soldados russos incluíam assegurar a livre passagem na única estrada que liga o Nagorno-Karabakh à Arménia.

O Azerbaijão começou a bloquear esta estrada no final de 2022, alegando que os arménios a utilizavam para transportar armas, acusando as forças russas de os deixarem passar.

Após meses de crescente escassez de alimentos e medicamentos na região separatista devido ao bloqueio, o Azerbaijão lançou um bombardeamento relâmpago em setembro de 2023, forçando as autoridades arménias do Nagorno-Karabakh a capitular após um dia de negociações mediadas pela Rússia. Quase todos os 50. 000 habitantes de etnia arménia do Nagorno-Karabakh fugiram da região em poucos dias.