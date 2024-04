Polónia detém suspeito de ajudar a planear homicídio de Zelenskyy

De Euronews

Polaco estaria pronto para passar informações sensíveis a agentes russos.

Um homem de nacionalidade polaca foi preso por suspeita de estar envolvido num plano russo para assassinar o presidente da Ucrânia, informaram esta quinta-feira as autoridades polacas.

Segundo a procuradoria-geral da Polónia, citada pela AP, o homem, identificado apenas como Pawel K., foi acusado de estar pronto para passar informação de segurança aeroportuária a agentes russos e foi detido na quarta-feira.

O suspeito estaria a tentar contactar com russos diretamente envolvidos na guerra na Ucrânia e aguardava-se que passasse informação detalhada sobre o aeroporto de Rzeszow-Jasionka, no sul da Polónia, perto da fronteira com a Ucrânia.

Este aerporto, que está sob controlo de tropas norte-americanas, é porta de entrada para muitos carregamentos de ajuda internacional, militar ou humanitária, com destino a território ucraniano.

Se for condenado, e de acordo com a lei polaca, o suspeito poderá cumprir uma pena até oito anos de prisão.

A procuradoria polaca refere ainda que a detenção é o resultado de uma cooperação estreita com a procuradoria e os serviços de segurança da Ucrânia, que terão dado o alerta e forneceram provas cruciais. O caso está ainda em desenvolvimento, acrescenta o comunicado da justiça polaca.

A Polónia é membro da União Europeia e tem apoiado Kiev desde o início da invasão russa da Ucrânia, há mais de dois anos.