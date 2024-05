Quando falamos de artes performativas no Catar, a tradição e a modernidade marcam presença. Nada fica fora do baralho, desde aprender a arte milenar da dança com espadas até participar em produções de teatro contemporâneo.

As artes do espetáculo estão em constante evolução no Catar. Neste episódio do Qatar 365, temos um vislumbre das opções de entretenimento ao vivo, desde danças tradicionais a teatro moderno. Começamos com Aadel Haleem, que seguiu a multidão até ao festival Darb Al Saai, focado na importância de preservar tradições do Catar como a "Ardha", uma dança tradicional com espadas.

Quando o Catar era povoado por beduínos e tribos, esta dança animava os soldados que regressavam. É uma arte preservada pelos mais velhos, que a ensinam aos mais novos durante comemorações culturais. Um Mubarak Al-Mohannadi, líder da The Al Khor Traditional Art Band, que interpreta canções do quotidiano destes antepassados, explicou-nos a importância de compartilhar a sabedoria de tempos idos.

Para além das artes tradicionais, o Catar tem uma comunidade vibrante de arte moderna. O grupo de teatro amador "The Doha Players", criado em 1954, já realizou mais de 200 produções de vários autores e géneros. A comunidade acolhe todas as pessoas, de atores a técnicos. Os voluntários usam o tempo livre para partilhar a sua paixão pelo teatro. Laila Humairah visitou os bastidores para conhecer o elenco do espetáculo mais recente do grupo, uma produção musical da saga de livros infantis de fantasia Percy Jackson.