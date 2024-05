Fome em Gaza: Palestinianos aguardam desesperadamente pelo resultado das conversações no Cairo

De Euronews com AP

Esperam-se novas conversações no Egipto entre o Hamas e Israel para chegar a um acordo sobre a libertação de reféns e um cessar-fogo. Entretanto, o Programa Alimentar Mundial alertou para a escassez de alimentos no norte da Faixa de Gaza.

Esperam-se progressos nas novas conversações no Cairo para chegar a um acordo entre o Hamas e Israel sobre a libertação dos reféns e um cessar-fogo. Entretanto, na Faixa de Gaza, a situação alimentar está a piorar.

Os palestinianos, especialmente no norte, estão a sofrer de uma grave escassez de alimentos, o que obriga algumas famílias a racionar ao máximo o número de refeições ao dia para sobreviver. Alguns residentes de Gaza queixam-se de não comerem legumes há semanas e de terem de gerir os alimentos que recebem de instituições de caridade.

Fome no norte da Faixa de Gaza

Cindy McCain, diretora norte-americana do Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU, afirmou que a parte norte da Faixa de Gaza, duramente atingida, está atualmente numa “verdadeira situação de fome” devido às fortes restrições impostas pelos exército israelita em relação à distribuição de alimentos no território palestiniano. Segundo McCain, é essencial um cessar-fogo e um aumento do fluxo de ajuda por via terrestre e marítima para fazer face à crescente catástrofe humanitária em Gaza.

O PAM, que funciona como um observatório internacionalmente reconhecido para as crises alimentares, afirmou em março que o norte de Gaza estava à beira da fome e que não resistiria até maio.

O norte de Gaza não recebe ajuda regular desde março, o pouco que recebe não é a ajuda necessária para evitar a fome, disse um funcionário humanitário da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) à agência de notícias Associated Press.