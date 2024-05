"A próxima Comissão será de centro-direita", diz copresidente do CRE

O copresidente da bancada dos Conservadores e Reformistas Europeus (CRE) no Parlamento Europeu, Nicola Procaccini, prevê uma Comissão Europeia mais à direita na próxima legislatura, mas não antecipa o apoio do CRE à atual presidente, Ursula vn der Leyen.

Nicola Procaccini criticou muitas das iniciativas tomadas, nos últimos cinco anos, pela Comissão Europeia, apoiada por uma denominada grande coligação no Parlamento Europeu com partidos do centro, liberais e ecologistas, que considera demasiado "de esquerda", como em entrevista para o programa "The Global Conversation" da Euronews, realizada no Museu Giannini, em Latina (Itália).

O eurodeputado italiano gostou de "muito pouco" do que Ursula von der Leyen fez e, na sua opinião, foi pior por causa do vice-presidente responsável pela Ação Climática, o neerlandês Frans Timmermans.

"Timmermans tinha ainda mais poder do que Ursula von der Leyen, podendo implementar o principal programa da Comissão, o Pacto Ecológico, Felizmente, isto é algo que já não será possível, porque independentemente do resultado das eleições europeias, já sabemos que a próxima Comissão Europeia será de centro-direita, porque os comissários são nomeados pelos governos, não são eleitos, e os governos são de centro-direita".

O grupo CRE não indicou um cabeça de lista , porque não acredita no sistema denominado "Spitzenkandidat" para escolha do presidente da Comissão Europeia e considera que apenas os governos dos Estados-membros devem ter uma palavra a dizer nessa escolha.

Somos aqueles que querem voltar à ideia original da União Europeia, que é uma aliança de nações que faz algumas coisas em conjunto mas que são importantes, que faz aquelas coisas que os Estados-nação sozinhos não seriam capazes de fazer no seu melhor. Nicola Procaccini Copresidente, Conservadores e Reformistas Europeus

Procaccini não quis, no entanto, adiantar se os conservadores apoiariam von der Leyen paraa releição ou outro candidato do PPE, o que poderia abrir a porta a uma maioria no próximo Parlamento Europeu para os conservadores.

"Isso é algo que temos de ver de acordo com o equilíbrio de poderes, porque poderão ser eles a terem de apoiar um dos nossos candidatos", disse.

Combate à imigração irregular

Segundo Procaccini, acabar com a imigração irregular deve ser o primeiro objetivo da próxima legislatura do seu grupo político, mas rejeita o rótulo de "eurocético", apesar da narrativa nacionalista dos partidos ultraconservadores e de extrema-direita que o compõem, tais como os Irmãos de Itália, o Vox (de Espanha) e o Lei e Justiça (Polónia).

"Somos aqueles que querem voltar à ideia original da União Europeia, que é uma aliança de nações que faz algumas coisas em conjunto mas que são importantes, que faz aquelas coisas que os Estados-nação sozinhos não seriam capazes de fazer no seu melhor", explicou.

Este eurodeputado italiano (Irmãos de Itália) reitera a sua total oposição a qualquer avanço na integração europeia e, na entrevista, defendeu o direito de veto dos Estados-membros, mostrando-se ao mesmo tempo favorável à emissão de dívida comum.

Sobre o futuro do seu partido, que será muito provavelmente o primeiro em número de eurodeputados no seio da CRE, foi muito claro: os Irmãos de Itália não vão passar para a bancada do Partido Popular Europeu.