Geórgia numa encruzilhada à medida que lei da influência estrangeira aprofunda divisões

As tensões na Geórgia sobre a lei de influência estrangeira explodiram nas ruas, com protestos quase diários. Valerie Gauriat foi ao país para saber mais, para o Euronews Witness.

PUBLICIDADE

A lei para a "transparência da influência estrangeira" aprovada no Parlamento da Geórgia em 14 de maio, apesar de semanas de manifestações quase diárias, continua a causar constestação. Os opositores à lei dizem que é inspirada por Moscovo, e poderia comprometer o destino europeu do país.

"Esta lei é contra a democracia, é contra os direitos humanos", diz Mamuka Kotetishvili um cientista, que se deslocou com a sua família às manifestações em frente ao Parlamento georgiano como outros vários milhares de manifestantes. "Isso afetará não apenas as instâncias de governação, mas todos os campos de atividade na Geórgia, do sistema de saúde ao sistema agrícola", acrescenta.

Milhares de ONGs impactadas

A lei georgiana para a "transparência da influência estrangeira" exige que qualquer entidade que receba mais de 20% de fundos do exterior se registe como uma "organização que realiza os interesses de uma potência estrangeira" e se submeta ao controlo administrativo do Estado.

Estão em causa cerca de 25.000 ONGs que operam em todos os setores de atividade. Os críticos dizem que o que chamam de "lei russa" é inspirado por legislação semelhante aprovada na Rússia em 2012, que levou ao silenciamento de quaisquer vozes consideradas críticas do Kremlin.

Aqueles que se dedicam a defender o Estado de Direito e os média independentes dizem que estão em maior risco.

"Ser rotulado como representantes dos interesses estrangeiros tem apenas conotações negativas. Isso implica que somos agentes estrangeiros. Trabalhar sob este rótulo irá destruir completamente a confiança nos média", diz Lika Zakashvili, co-fundadora e editora-chefe da publicação online, Publika.

"E de acordo com esta lei, o Ministério da Justiça está autorizado a ter acesso a organizações e processar informações pessoais. Isso é particularmente perigoso para organizações dos média, porque armazenamos as informações pessoais das nossas fontes. E é perigoso para absolutamente todos."

Ameaças e intimidação

A jornalista e os seus colegas foram alvo de ameaças e tentativas de intimidação. Assim como Nino Dolidze, chefe do ramo georgiano da ISFED, um conhecido órgão de monitoramento eleitoral.

"Este governo apenas decidiu encerrar todas as organizações que estão a falar sobre os problemas, porque vêem que é uma espécie de ameaça para a manutenção do poder. O nosso objetivo é apoiar eleições livres e justas do nosso país, e não é defender os interesses de nenhum outro país", diz.

"Nunca nos registaremos neste tipo de registo, o que significa que isso criará problemas para nós. Haverá penalidades, multas. E acabará com o encerramento das organizações que estão a trabalhar em eleições livres e justas, corrupção, independência do poder judicial, direitos humanos, Estado de Direito e todo o tipo de atividades de vigilância. No final do dia, o governo concorda com isso, porque eles vão silenciar todas as vozes livres."

Alarme em Bruxelas

O governo e seu partido negam qualquer semelhança com a legislação russa, e dizem que os temores dos funcionários europeus, que pedir a retirada da lei, são infundados.

Bruxelas advertiu que o processo de adesão da Geórgia à União Europeia, iniciado no Inverno passado, poderá ser dificultado.

Maka Botchorishvili, chefe da Comissão da Integração Europeia do Partido o Sonho Georgiano, diz que a lei está a ser julgada injustamente.

"Há questões de transparência quando se trata do financiamento dessas organizações. Hoje estamos a falar de uma maior participação destas organizações no processo de decisão política da Geórgia. É importante ter total transparência para os nossos cidadãos, e saber quem está por trás de suas posições políticas e porquê", diz o MP.

"Trata-se apenas de registar organizações, e o artigo em que elas têm a obrigação de se registar diz que essa lei não pode ser usada contra o funcionamento das organizações da sociedade civil. E estamos prontos para discutir quaisquer recomendações legais sobre essa legislação, se precisarmos de aproximá-la dos padrões europeus."

Veto presidencial

A inspiração russa da lei, no entanto, não deixa dúvidas para Salome Zourabichvili, a presidente da Geórgia. Ela vetou a lei e exige a sua revogação.

"Esta lei decreta que os nossos parceiros de há 30 anos, e amigos europeus ou americanos, como suspeitos de quererem desestabilizar o país, constitui um verdadeiro obstáculo, eu até usei a palavra sabotagem, ao nosso caminho europeu", atira.

O partido no poder poderia, no entanto, contornar o veto da Presidente com uma nova votação no Parlamento.

PUBLICIDADE

"Esta lei passará, o veto será anulado, ou a lei será modificada de forma marginal e insignificante. Portanto, o importante hoje é avançar para as eleições de 26 de outubro", defendeu Salomé Zourabichvili.

"Através das eleições teremos um referendo sobre a Europa. E a União Europeia deve dizer muito claramente que o país não será sancionado até que a sua resposta seja conhecida nas urnas."

Manifestantes prometem que vão continuar

De acordo com sondagens de opinião, mais de 80% dos georgianos querem que o país integre a União Europeia.

Mas uma batalha ideológica está a ser travada entre os apoiantes do modelo ocidental e a parte mais conservadora da sociedade, em grande parte favorável ao governo.

Uma estudante de sociologia, Megi, de 22 anos, está convencida de que muito dependerá da "Geração Z" do país, que tem estado na vanguarda dos protestos.

PUBLICIDADE

"Esta luta não é mais apenas 'Não à lei russa', é 'Não ao regime russo e Sim à Europa'", proclama. "Vamos reunir todos os dias, precisamos de lutar. E preparar para as eleições. Porque queremos viver num país livre."

Para ver o episódio na íntegra clique no vídeo acima