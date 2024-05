Prosseguem os combates em Gaza apesar da decisão do TIJ que obriga Israel a pôr termo à ofensiva em Rafah

De Euronews com AP, EBU

Além da decisão do TIJ, na sexta-feira, o Conselho de Segurança da ONU também aprovou uma resolução que condena os ataques a trabalhadores humanitários e ao pessoal da ONU. A resolução foi aprovada por 14-0, com a abstenção da Rússia.

PUBLICIDADE

Israel não deu sinais de que tencionasse mudar o rumo das operações após a decisão do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) de Haia, na sexta-feira. No sábado de manhã, relatos dão conta de ataques contínuos nas imediações do Hospital do Kuwait, incluindo o campo de refugiados de Shaboura, onde o hospital está localizado, reporta a Al Jazeera. Os tanques e as tropas israelitas avançaram para o sudeste de Rafah e dirigem-se para a zona ocidental da cidade, densamente povoada.

A decisão do Tribunal Internacional da ONU aumenta a pressão sobre um Israel cada vez mais isolado, poucos dias depois de a Noruega, Irlanda e Espanha terem dito que reconheceriam um Estado palestiniano e de um procurador-geral ter emitido mandados de captura para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, bem como para os líderes do Hamas.

Apenas a administração Biden vai mantendo o apoio, embora se oponha a uma grande ofensiva em Rafah, instando Israel a ultrapassar as “linhas vermelhas”

Até ao momento, a Casa Branca parece determinada a prosseguir o apoio militar e político a Israel, na sequência do ataque mortal do Hamas que sofreu em outubro passado, ao mesmo tempo que pressionam o seu aliado a evitar uma operação militar em grande escala na densamente povoada Rafah.

“O que temos visto até agora em termos de operações militares de Israel nessa área tem sido mais direcionado e limitado, não envolveu grandes operações militares no coração de áreas urbanas densas”, disse o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan aos jornalistas numa reunião da Casa Branca esta semana. Mas, acrescentou, “agora temos de ver o que se vai passar a partir daqui”.

Um funcionário do Departamento de Estado, que falou à AP sob condição de anonimato para descrever a avaliação interna da administração sobre a situação, disse que a operação em Gaza “ainda não entrou no coração de Rafah, que nos leva às áreas mais densas”.

No início deste mês, a Casa Branca anunciou que ia suspender um carregamento de cerca de 3.500 bombas, que, segundo a administração Biden, estavam a provocar a morte de civis. O Presidente Joe Biden avisou, durante uma entrevista à CNN, que “se eles forem para Rafah, não vou fornecer as armas que têm sido usadas historicamente para lidar com Rafah”.

Os responsáveis norte-americanos, ao pressionarem Israel, sugeriram que uma operação de grande envergadura era uma “linha vermelha” que prejudicaria as negociações estagnadas sobre um acordo para a devolução dos reféns israelitas feitos pelo Hamas e levaria Biden a reduzir ainda mais o armamento que enviaria a Israel.

Mais de um milhão de pessoas procuraram refúgio em Rafah nos últimos meses, após terem escapado aos combates noutros locais, mas cerca de 900 000 já fugiram da cidade.

Israel trouxe centenas de camiões através do outro principal posto fronteiriço, Kerem Shalom, mas a ONU e os grupos de ajuda humanitária afirmam que as operações militares israelitas tornam perigoso o transporte de alimentos, água e outros bens para os palestinianos esfomeados.

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional afirma que Gaza necessita de um fluxo constante de 600 camiões por dia de alimentos e outros tipos de ajuda para inverter o início daquilo a que os responsáveis da USAID e do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas chamam fome no norte e para evitar que se propague para o sul.

Mesmo com um cais dos EUA a começar a trazer uma pequena quantidade de ajuda por via marítima, Gaza recebeu apenas uma fração da quantidade de mantimentos necessários desde o início da ofensiva israelita.

Os principais grupos humanitários internacionais congratularam-se com a decisão do TIJ pela pressão que esperavam que viesse a exercer. Os Médicos Sem Fronteiras afirmaram que a decisão confirma a situação “catastrófica” em que se encontram os civis palestinianos em Gaza e “a necessidade desesperada de aumentar imediatamente a ajuda humanitária”.

Contudo, não existe nenhum mecanismo prático que obrigue Israel a cumprir a ordem do tribunal, que, para além de ordenar o fim da ofensiva, impõe também o aumento da ajuda humanitária na região e o acesso a Gaza dos investigadores de crimes de guerra.

Decisão do Conselho de Segurança da ONU condena ataques e ameaças a trabalhadores humanitários

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou na sexta-feira uma resolução que condena veementemente os ataques contra os trabalhadores humanitários e o pessoal da ONU e exige que todos os combatentes os protejam em conformidade com o direito internacional. A votação foi de 14-0, com a abstenção da Rússia.

A resolução, patrocinada pela Suíça, expressa grande preocupação com o número crescente de ataques e ameaças contra o pessoal humanitário e da ONU, bem como com o contínuo desrespeito e violações do direito internacional humanitário por parte dos combatentes.

A embaixadora da Suíça na ONU, Pascale Baeriswyl, saudou o forte apoio à resolução, que teve 97 co-patrocinadores, dizendo ao conselho que o seu objetivo era simples mas importante: proteger os homens e mulheres que trabalham como humanitários e para as Nações Unidas, que arriscam as suas vidas todos os dias “para ajudar as pessoas afectadas por conflitos armados”.

“Atualmente, existem mais de 120 conflitos armados em todo o mundo”, disse aos jornalistas após a votação. “Milhões de pessoas estão a sofrer e precisam de assistência humanitária. No entanto, a violência contra o pessoal humanitário e da ONU está a aumentar. Só em 2023, mais de 250 membros do pessoal humanitário foram mortos”.

Nos últimos 10 anos, disse Baeriswyl, houve um aumento de mais de 50% no número de pessoal humanitário visado.

PUBLICIDADE

A resolução não destaca nenhum conflito, mas foi votada no momento em que se travam batalhas em Gaza, na Ucrânia, no Sudão, em Myanmar e em muitos outros focos de tensão em todo o mundo.

No entanto, foi a guerra de sete meses em Gaza que registou o maior número de ataques contra as Nações Unidas e o pessoal humanitário. O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, considerou que o número de mortos entre o pessoal da ONU em Gaza não tem precedentes nos quase 80 anos de história do organismo.

Riyad Mansour, embaixador palestiniano na ONU, disse que as nações árabes estão gratas à Suíça e disse aos jornalistas que a resolução “é feita à medida de Gaza, sem necessariamente mencionar Gaza pelo nome”. A resolução pede a proteção do pessoal humanitário e da ONU que tenta ajudar os civis.

A guerra também já causou a morte de outros funcionários humanitários, incluindo sete trabalhadores da World Central Kitchen que morreram num ataque aéreo israelita no mês passado.

A guerra em Gaza seguiu-se a um ataque a Israel, a 7 de outubro, que matou cerca de 1200 pessoas, cerca de um quarto das quais soldados, tendo outras 250 sido feitas prisioneiras. Pelo menos 35.000 palestinianos foram mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde, que não faz distinção entre combatentes e civis.