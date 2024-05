Alternativa para a Alemanha fica em terceiro lugar nas eleições autárquicas na Turíngia

Direitos de autor Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Alternativa para a Alemanha fica em terceira lugar nas eleições autárquicas na Turíngia - Direitos de autor Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Alternativa para a Alemanha fica em terceira lugar nas eleições autárquicas na Turíngia - Direitos de autor Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

De Euronews

As eleições autárquicas de domingo, no Estado alemão da Turíngia, não resultaram na vitória do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, como previsto nas sondagens.