Alemanha: Extrema-direita vence eleições locais na Turíngia

De Euronews

Apesar de ter ocorrido num dos mais pequenos distritos da Alemanha, a vitória da AFD tem uma grande importância histórica e anima a tendência em alta nas sondagens do partido da extrema-direita.

O partido de extrema-direita alemão, AfD, ganhou as suas primeiras eleições distritais.

É um novo fôlego para o partido, que atinge níveis recorde nas sondagens de opinião.

Robert Sesselmann, advogado e deputado regional, venceu a segunda volta das eleições para administrador do distrito de Sonneberg, no estado central da Turíngia, perto da fronteira com a Baviera.

Sesselmann foi eleito apesar dos apelos dos partidos tradicionais para que os eleitores apoiassem o candidato atual, Joergen Koepper, do partido conservador CDU.

Alice Weidel, copresidente da AfD, escreveu no Twitter: "Robert Sesselmann fez história".

Com apenas cerca de 57 000 habitantes, Sonneberg é um dos distritos mais pequenos da Alemanha, mas a vitória histórica torna-o o primeiro a ser dirigido pelo partido Alternativa para a Alemanha (AfD).

Na Turíngia, a AFD foi classificada como extremista de direita pela agência de informação interna do Estado e está sob vigilância.