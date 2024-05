ONG Mares Saudáveis recolhe toneladas de resíduos em "explorações fantasma" na costa grega

De Euronews

A Mares Saudáveis voltou à ilha grega de Ítaca para recolher toneladas de resíduos que poluem as águas. A ilha tem duas explorações abadonadas, onde se têm acumulado resíduos tóxicos para a fauna e flora locais.

A ONG holandesa Mares Saudáveis regressou, pelo terceiro ano, à ilha grega de Ítaca para recuperar as águas poluídas e que se tornaram perigosas devido às explorações piscícolas abandonadas.

A ilha tem duas explorações que foram abandonadas há mais de uma década e que são conhecidas por "quintas fantasma". Nestas explorações acumulam-se detritos, plásticos e outros poluentes no mar, que perturbam os ecossistemas marinhos e que colocam em perigo a fauna e a flora.

“As quintas fantasma são antigas instalações agrícolas, que foram abandonadas e destruídas, e que poluem a área. Isto não é apenas um problema para a vida marinha e o ambiente, mas também para as comunidades locais, para o turismo e para fins recreativos. As comunidades locais perdem a área que é poluída pelas quintas fantasma”, disse a diretora da Marés Saudáveis, Veronika Mikos, em entrevista à Euronews.

A poluição marítima afeta particularmente os pescadores, uma vez que o peixe fica frequentemente preso nas psiculturas ou abandona a área devido à poluição.

“O peixe está a diminuir, ano após ano. Há muito lixo no fundo do mar. Tudo isto tem de sair do mar. Esta é uma iniciativa muito importante”, disse o pescador grego Argiris Manias à Euronews.

Foram recolhidas cerca de 30 toneladas de redes e resíduos em Patras

A operação de limpeza da ONG Mares Saudáveis durou dez dias e decorreu, essencialmente, em dois locais principais:perto de Patras, a terceira maior cidade da Grécia, e Ítaca. Em Patras, foram recolhidas cerca de 30 toneladas de redes e resíduos, enquanto em Ítaca o número pode ser ainda maior, devendo ser divulgado nos próximos dias.

De acordo com a ONG, tanto em Patras como em Ítaca, os locais têm apoiado o esforço da Mares Saudáveis, uma vez que , até à data, nunca tinham observado qualquer iniciativa de limpeza por parte do Estado grego.