Alemanha prepara-se para "todas as ameaças possíveis" durante o Euro 2024

De Euronews com AP & EBU

A Alemanha está a reforçar as medidas de segurança em preparação para o Campeonato Europeu de Futebol, abordando uma vasta gama de ameaças, incluindo o terrorismo, o hooliganismo e a cibersegurança.

PUBLICIDADE

A segurança é uma "prioridade máxima" para a Alemanha, que se prepara para acolher o próximo Campeonato Europeu de Futebol.

Numa conferência de imprensa realizada dez dias antes do início oficial da competição Euro 2024, na terça-feira, a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, afirmou que a nação estava a preparar-se para "todos os perigos possíveis".

A ministra citou ameaças como o terrorismo, o hooliganismo e os ciberataques, mas disse que a cooperação estava a "correr muito bem" a nível federal e estadual.

"A polícia terá uma presença forte onde quer que haja um grande número de pessoas. Este será um grande esforço para as forças policiais estaduais e para a polícia federal, mas também é crucial para o torneio", afirmou.

A polícia está 100% mobilizada, com os agentes proibidos de tirar férias durante o torneio. Todo o cuidado é pouco, com 2,7 milhões de pessoas esperadas para assistir aos jogos em todo o país. 1600 adeptos ingleses e galeses, com antecedentes de hooliganismo, estão banidos do torneio.

A Alemanha convidou cerca de 300 peritos em segurança de todos os países que participam no torneio para um projeto de monitorização no Centro Internacional de Cooperação Policial.

O país vai também introduzir controlos de segurança com os nove países com os quais faz fronteira.

Foi criado um centro de polícia temporário na Renânia do Norte-Vestefália, onde se situam quatro dos dez estádios que acolhem os jogos.

"Nunca podemos garantir 100% de segurança", disse Herbert Reul, governador deste land alemão, mas acrescentou: "Podemos preparar-nos o melhor que pudermos".

A notícia chegou um dia depois de um polícia ter morrido na sequência de um esfaqueamento num evento da Pax Europa, uma organização que se descreve como informando o público sobre os perigos colocados pela "crescente propagação e influência do Islão político".