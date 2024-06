Colisão de comboios na República Checa faz pelo menos 4 mortos e 23 feridos

De Euronews

O comboio de passageiros de alta velocidade, que embateu num de mercadorias no centro do país, pertencia à empresa privada RegioJet.

Um comboio de passageiros chocou de frente com um comboio de mercadorias na República Checa. Pelo menos quatro pessoas morreram e 23 outras ficaram feridas, informaram as autoridades na quinta-feira.

O acidente ocorreu na noite de quarta-feira, na cidade de Pardubice, cerca de 100 quilómetros a leste de Praga, segundo o ministro do Interior, Vít Rakušan.

O Ministro dos Transportes, Martin Kupka, disse que a principal via que liga Praga à parte oriental do país teve de ser encerrada enquanto as autoridades investigam a colisão.

Acidente de comboio na República Checa AP/Fire Department of Pardubice region

“Não podemos e não vamos especular sobre a causa do acidente”, disse Kupka.

O comboio é propriedade da empresa privada RegioJet. Rakušan disse que nenhum dos feridos corre risco de vida.

A empresa ferroviária estatal, Czech Railways, disse que é provável que a linha permaneça fechada durante todo o dia “devido à extensão do acidente”.

Os socorristas disseram que mais de 300 passageiros estavam a bordo do comboio de alta velocidade que se dirigia para a cidade de Kosice, no leste da Eslováquia. Os mortos não foram imediatamente identificados. Os condutores de ambas as locomotivas sobreviveram, segundo a agência noticiosa local CTK.

Acidente de comboio na República Checa. AP/Fire Department of Pardubice region

O corredor em Pardubice, onde os comboios colidiram, é vital para os caminhos de ferro checos. A agência informou que a linha também deverá ser encerrada amanhã.

O primeiro-ministro Petr Fiala considerou o acidente uma grande tragédia e apresentou as suas condolências às famílias dos mortos.