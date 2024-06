Avião onde viajava o vice-presidente do Malawi está desaparecido

De Euronews

Aeronave militar que transportava o vice-presidente do Malawi e uma comitiva de nove pessoas desapareceu depois de ter tentado aterragem.

PUBLICIDADE

O avião militar que transportava o vice-presidente do Malawi, Saulos Chilima, está desaparecido desde segunda-feira de manhã.

A aeronave com destino ao Aeroporto Internacional de Mzuzu, no norte do país, devia ter aterrado pouco depois das 10 horas locais. Mas as condições meteorológicas e a baixa visibilidade não permitiram a aterragem e o piloto acabou por ser aconselhado a aterrar noutra pista. Nesta altura, porém, a comunicação perdeu-se e o avião deixou de ser detetado no radar de controlo de tráfego aéreo.

Chilima e uma comitiva de nove pessoas iam em representação do governo ao funeral do antigo ministro da Justiça, Ralph Kasambara, que morreu há três dias.

O presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, fez um comunicado ao final do dia onde indicou que estava a ser levada a cabo uma operação de buscas e salvamento. “Os soldados ainda estão no terreno a efetuar as buscas e eu dei ordens estritas para que a operação continue até que o avião seja encontrado”, disse.

Chakwera e o vice Chilima estavam juntos na presidência desde 2020. O presidente mostrou-se consternado com o desaparecimento do avião. “É uma situação de partir o coração", admitiu.

"Sei que estamos todos assustados e preocupados - eu também estou preocupado. Mas quero assegurar-vos que não estou a poupar nenhum recurso disponível para encontrar o avião e estou a agarrar-me a todas as fibras de esperança de que encontraremos sobreviventes", adiantou.

As buscas prosseguem em colinas e florestas perto da cidade onde o avião deveria ter aterrado. As operações contam com a colaboração dos Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e Israel.