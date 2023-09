Avião da força aérea italiana despenha-se e mata menina de 5 anos

De euronews

Os pais da menor e o irmão de 9 anos sofreram queimaduras e foram transportados para um hospital. O piloto da aeronave conseguiu ejetar-se e sobreviveu.

Um avião do esquadrão acrobático Frecce Tricolori, da Força Aérea italiana, despenhou-se durante um exercício em Turim, no sábado, matando uma criança de 5 anos e ferindo o resto da família.

PUBLICIDADE

De acordo com os meios de comunicação locais, o aparelho atingiu o carro onde a menina, os pais e o irmão seguiam. Os pais da menor e o irmão de 9 anos sofreram queimaduras, e foram transportados para uma unidade hospitalar.

Já piloto da aeronave sobreviveu: conseguiu ejetar-se segundos antes do impacto.

O acidente ocorreu depois da descolagem do esquadrão no Aeroporto Internacional de Turim, para participar num espetáculo aéreo que comemorava o centenário das Forças Armadas.

O avião, que voava em formação, caiu perto de San Francesco al Campo.

O vice-presidente do governo italiano e ministro das Infraestruturas, Matteo Salvini, partilhou um vídeo do acidente na rede social X (antigo Twitter):

Num comunicado assinado pelo Chefe do Estado-Maior das Força Aérea italianas e General do Esquadrão Aéreo, Luca Goretti, a Força Aérea disse estar “consternada e surpresa” com a queda deste avião.