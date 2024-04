Ministro do Interior britânico visita Itália para discutir formas de lidar com a imigração ilegal

De Euronews com AP, EBU

A visita a Itália acontece após o parlmento britânico ter aprovado o projeto de lei que permite a deportação de migrantes ilegais do Reino para o Ruanda. Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos diz que legislação abre um "precedente perigoso".

PUBLICIDADE

O ministro do Interior britânico, James Cleverly, elogiou na terça-feira o acordo de deportação de migrantes entre o Reino Unido e o Ruanda, descrevendo-o como “uma solução nova e criativa” para um problema antigo e crescente.

O político visitou Itália, horas depois de o parlamento britânico ter aprovado a legislação que permite ao Reino Unido deportar para o Ruanda migrantes que entrem ilegalmente no país. O acordo entre os dois países visa, segundo Cleverly, dissuadir as pessoas de atravessarem o Canal da Mancha a partir de França.

O pacto entre o Reino Unido e o Ruanda parece ser, no entanto, semelhante, em alguns aspetos básicos, à controversa medida italiana de subcontratar o tratamento de requerentes de asilo a centros geridos por italianos na Albânia.

Na terça-feira, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados afirmou que o acordo entre o Reino Unido e o Ruanda “não é compatível com o direito internacional dos refugiados”, uma vez que utiliza um modelo de asilo “que mina a solidariedade global e o sistema internacional de proteção dos refugiados”. Cleverly defendeu o acordo como uma resposta necessária a um problema.

“A migração em massa para o contrabando de pessoas mudou e penso que isso exige que estejamos constantemente a inovar”, afirmou Cleverly numa reunião no Instituto de Assuntos Internacionais, em Roma.

Depois de visitar o quartel-general da guarda costeira italiana, na terça-feira, Cleverly segue esta quarta-feira para a ilha siciliana de Lampedusa, onde dezenas de milhares de migrantes chegaram depois de atravessarem o mar Mediterrâneo em embarcações provenientes do norte de África.

Lampedusa é o destino de eleição dos migrantes

Lampedusa está mais perto de África do que o continente e é frequentemente o destino de eleição dos migrantes, tendo contabilizado a chegada de cerca de 157.652 novos migrantes no ano passado.

Até terça-feira tinham chegado, este ano, 16.090 migrantes a Itália por via marítima, em comparação com os 36.324 no mesmo período do ano passado. Este ano, Espanha ultrapassou Itália, contabilizando 16.621 migrantes que chegaram ao país por mar.

Na Grã-Bretanha, os números são muito reduzidos em comparação com os do sul do Mediterrâneo, mesmo durante os períodos de pico: em 2022, o número de pessoas que chegaram à Grã-Bretanha vindas do outro lado do Canal da Mancha atingiu os 45.774, embora no ano passado esse número tenha diminuído para os 29.437 migrantes.