Pelo menos 41 pessoas morrem em incêndio num edifício residencial no Kuwait

Outras 15 pessoas ficaram feridas no incêndio e foram levadas para o hospital. Há vários cidadãos indianos entre as vítimas.

Pelo menos 41 pessoas morreram num incêndio num edifício residencial na madrugada de quarta-feira no Kuwait. Segundo a agência de notícias KUNA, outras 15 pessoas ficaram feridas no incêndio, que deflagrou no distrito de Mangaf, no sul do país.

Os bombeiros já controlaram do fogo. As autoridades estão agora no local à procura de provas que possam indicar a causa do incêndio.

Segundo o jornal Gulf News, o fogo teve origem numa cozinha no rés-do-chão e rapidamente se espalhou pelo edifício. Este prédio, de seis andares, servia sobretudo para alojar trabalhadores, na maioria estrangeiros.

Segundo o Manorama news, um canal de televisão da Índia, 10 dos mortos eram cidadãos indianos originários do estado de Kerala.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia mostrou-se chocado com os acontecimentos. Disse ainda que a embaixada indiana na Cidade do Kuwait vai prestar assistência aos cidadãos indianos afetados.

Vivem cerca de 4,2 milhões de pessoas no Kuwait. A maior parte da força do trabalho é proveniente do estrangeiro.