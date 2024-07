Joe Biden pode estar a repensar recandidatura

De Euronews com AP

O presidente norte-americano terá reconhecido a um aliado que a sua recandidatura poderá estar em causa se não conseguir convencer o público nos próximos dias de que está preparado para um novo mandato, avança o The New York Times.

Joe Biden indicou a um "aliado" próximo que sabe que a sua recandidatura poderá estar em risco caso não consiga convencer o público de que está apto para um novo mandato como presidente dos Estados Unidos, após o desempenho desastroso no debate frente a Donald Trump, na semana passada.

Segundo o "The New York Times", Biden reconheceu que a sua candidatura pode não ser bem-sucedida e poderá estar a avaliar se deve prosseguir como o candidato democrata às eleições de novembro.

De acordo com o dito "aliado", cuja identidade não foi revelada, Joe Biden está profundamente envolvido na luta pela reeleição e entende que as suas próximas aparições, nomeadamente no fim de semana – nas quais estão incluídas uma entrevista agendada para sexta-feira com George Stephanopoulos, da ‘ABC News’, e paradas de campanha na Pensilvânia e em Wisconsin —, devem ser bem-sucedidas.

Após a publicação do artigo do New York Times, Andrew Bates, porta-voz da Casa Branca, rejeitou as declarações do “aliado”: “absolutamente falso”.

Um dos principais conselheiros de Biden, que também falou com o New York Times sob condição de anonimato para discutir a situação, disse que o chefe de Estado estava “bem ciente do desafio político que enfrenta”.

Até agora, o Presidente manteve-se publicamente firme na continuação da sua campanha de reeleição para a Casa Branca, apesar das críticas do seu próprio partido após um desempenho amplamente criticado durante o debate da semana passada contra Donald Trump, o rival republicano.

Poderão os democratas substituir Biden como seu candidato? Eis como isso poderia acontecer e porque é improvável

Enquanto o Presidente Joe Biden tenta tranquilizar os seus apoiantes após a sua atuação amplamente criticada no debate de quinta-feira, os democratas ainda preocupados com a possibilidade de o terem no topo da lista em novembro têm poucas opções realistas à sua disposição, pelo menos no que diz respeito às regras do partido e aos precedentes históricos.

Aqueles que se preocupam com a possibilidade de Biden ser o candidato democrata têm alguns cenários alternativos, embora improváveis, a considerar: Um deles implica que Biden se afaste voluntariamente, o outro, e de longe o menos provável, envolve um esforço de 11 horas para o derrotar na convenção, conquistando os delegados que ele ganhou nos concursos de nomeação, que são tecnicamente obrigados a apoiá-lo apenas por "boa consciência" nas regras do partido.

A contestação do candidato presumível pode ocorrer, mas existem obstáculos significativos, segundo Elaine Kamarck, membro sénior da Brookings Institution e especialista no processo de nomeação do partido.

"Já foi tentado e geralmente falha", disse Kamarck, que é membro de longa data da Comissão de Regras e Estatutos do Comité Nacional Democrata. "Seria necessária uma alternativa forte e persuasiva a Biden, e neste momento não há nenhuma", acrescentou.

O que acontece aos delegados que se comprometeram com Biden se ele desistir?

As regras da convenção de 2024 não abordam diretamente o que acontece se o candidato com o maior número de delegados prometidos desistir antes da convenção. No entanto, há um entendimento geral de que, se um candidato desistir, os delegados comprometidos com esse candidato são livres para apoiar outro candidato de sua escolha. Foi assim que os democratas interpretaram as regras quando o deputado Dean Phillips, do Minnesota, pôs termo à sua candidatura às primárias presidenciais em março; Phillips disse que encorajaria os delegados que ganhou a votar em Biden.

"Nem sempre há regras para coisas que não são susceptíveis de acontecer, como a desistência do candidato principal", disse Hans Noel, professor associado do Departamento de Governo da Universidade de Georgetown.

Nestas circunstâncias, seria provável que houvesse um discurso de desistência, no qual o candidato "pode ou não assinalar a sua preferência por alguém que o substitua", disse Kamarck. "Isso não vincularia os delegados, mas obviamente teria muito peso".

O que acontece se Biden desistir após a convenção?

Se um candidato democrata se retirar após a convenção, as regras do partido são mais claras. Se o candidato se demitir, morrer ou não puder concorrer à presidência, o DNC - consultando a liderança democrata no Congresso e a Associação Democrática de Governadores - preenche a vaga. Mas retirar-se da corrida após a convenção pode representar desafios diferentes. Para começar, os democratas poderiam esbarrar em prazos de acesso às urnas semelhantes ao de Ohio, que levou o partido a planear a nomeação de Biden praticamente antes da convenção, embora os legisladores de Ohio tenham posteriormente alterado o prazo. Além disso, uma desistência após a convenção deixaria a qualquer novo candidato muito pouco tempo para organizar uma campanha, permitindo ao mesmo tempo que a polémica sobre Biden se arrastasse por mais dois meses.

Existe algum precedente histórico para uma mudança de última hora no candidato do partido?

Não existe um precedente exato para a substituição de um candidato presidencial ou de um presumível candidato. O último presidente que voluntariamente optou por não concorrer a outro mandato foi Lyndon Johnson, que desistiu da corrida de 1968 depois de as primárias já terem começado, mas antes de receber oficialmente a nomeação. O então vice-presidente Hubert Humphrey não participou nas primárias, mas mesmo assim foi escolhido por uma grande maioria de delegados na convenção. A reação negativa ao processo que resultou na nomeação de Humphrey levou o partido a alterar as suas regras, o que resultou no atual sistema de primárias que recompensa os candidatos com base no seu desempenho nas eleições primárias e nos caucus.