Joe Biden defende o seu desempenho no debate, afirmando que sabe “fazer o seu trabalho”

A vice-presidente Kamala Harris reconheceu que Biden teve um "arranque lento", enquanto vários democratas manifestavam a sua preocupação quanto à sua capacidade para derrotar Trump nas eleições de novembro.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma tentativa enérgica de dissipar as preocupações sobre a sua atuação instável no debate com o antigo presidente Donald Trump. O discurso hesitante de Biden e os seus comentários sinuosos, particularmente no início do debate, alimentaram as preocupações entre os membros do seu próprio partido de que, aos 81 anos, não está à altura da tarefa de liderar o país durante mais quatro anos.

"Sei que não sou um homem jovem. Digam o que é óbvio", disse aos apoiantes num comício na Carolina do Norte. "Já não ando tão facilmente como dantes. Não falo tão bem como dantes. Não debato tão bem como dantes. Mas sei o que sei. Sei como dizer a verdade. Sei distinguir o certo do errado. Sei como fazer este trabalho. Sei como fazer as coisas. Sei, como milhões de americanos sabem, que quando somos deitados abaixo, voltamos a levantar-nos".

Ao discursar durante 18 minutos no evento em Raleigh, Biden mostrou-se muito mais animado do que no debate de quinta-feira à noite na CNN. Criticou Donald Trump pelas suas "mentiras" e por conduzir uma campanha que visa "a vingança e a retaliação".

"Não me candidataria novamente se não acreditasse de todo o coração e alma que posso fazer este trabalho porque, francamente, os riscos são demasiado elevados", disse. O desempenho de Biden no debate televisivo de quinta-feira contra Donald Trump deixou membros do partido democrata a questionar se ele deveria estar a tentar a reeleição.

O Presidente falou com uma voz rouca e pareceu perder a linha de pensamento quando tentou responder a uma pergunta sobre política fiscal, terminando a frase com uma referência ao Medicare. Noutras ocasiões, desviou-se para temas aparentemente não relacionados e não conseguiu fazer passar os seus pontos de vista. Entretanto, Trump parecia equilibrado, mesmo quando fazia repetidas declarações provocadoras e falsas.

À medida que o debate avançava, o próprio Trump tropeçou em perguntas sobre como iria respeitar o seu juramento de posse após os ataques de 6 de janeiro ao Capitólio dos EUA. Biden criticou o antigo Presidente, apelidando-o "criminoso condenado" com a moral de um "gato de rua".

Trump foi considerado culpado, no mês passado, de 34 acusações de falsificação de registos de negócios relativos a um pagamento de dinheiro obscuro à estrela de cinema para adultos Stormy Daniels em 2016.

Os candidatos também falaram brevemente sobre a idade, com Trump a afirmar que "teve um bom desempenho" nos testes cognitivos, antes de voltarem a falar de golfe, dizendo que Biden "não conseguia acertar numa bola a 50 metros".

