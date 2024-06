Alegações falsas sobre a saúde mental de Biden voltam a inundar as redes sociais

À medida que se aproximam as eleições presidenciais norte-americanas, muitas publicações que ridicularizam a aptidão do presidente Joe Biden para cumprir outro mandato estão a ser partilhadas, mas as imagens são normalmente manipuladas ou retiradas do contexto.

As críticas à saúde mental de Joe Biden e aos seus 81 anos têm-no perseguido ao longo de toda a sua presidência, com as alegações de que é demasiado velho e senil para o cargo a surgirem com força e rapidez no período que antecedeu as eleições presidenciais deste ano.

Muitas destas alegações são supostamente apoiadas por vídeos que mostram o presidente dos EUA a agir de forma estranha, mas geralmente são manipulados ou retirados do contexto.

Veja-se o vídeo abaixo, por exemplo, que parece mostrar Biden a divagar ou a distrair-se durante uma cimeira do G7 em junho.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, parece ter de o reconduzir ao resto do grupo.

No entanto, o vídeo foi cortado e encurtado.

No vídeo completo, facilmente encontrado no YouTube, Biden observa e interage claramente com os participantes numa demonstração de paraquedismo, em vez de olhar para longe.

Alguns dos outros líderes mundiais também podem ser vistos a olhar na mesma direção.

Será que Biden adormeceu em direto?

Num outro incidente, esta curta-metragem do YouTube pretende mostrar Biden a dormir durante uma entrevista em direto.

Mas foi completamente fabricado - na verdade, são dois vídeos não relacionados entre si.

Um é de 2011 e foi retirado de uma entrevista do Eyewitness News com Harry Belafonte, na qual o ator e cantor parece estar a dormir.

Na altura, o porta-voz de Belafonte disse que ele não estava a dormir mas a meditar e que o auricular não estava a funcionar.

As imagens de Biden, por outro lado, são na verdade retiradas de um vídeo de 2020 em que ele é apoiado por Hillary Clinton.

Enquanto Clinton fala, Biden olha frequentemente para baixo e, por vezes, parece que fecha os olhos, mas não há provas de que adormeça.

Biden's eyes may briefly close during the video, yet there’s no evidence that he falls asleep. Euronews

Alegações falsas no aniversário do Dia D

Mais falsas suposições surgiram no 80º aniversário do desembarque do Dia D na Normandia.

Alguns afirmam que estas imagens mostram Biden a tentar sentar-se numa cadeira inexistente.

Mas no vídeo completo, não editado, é possível ver a cadeira em vários pontos.

No momento em questão, Biden olha por cima do ombro, faz uma pausa enquanto o próximo orador é anunciado e depois senta-se.

Outros afirmam que um outro vídeo, mais tarde na cerimónia, mostra Biden a virar-se aleatoriamente e a olhar para o lado errado.

Isto supostamente leva a sua mulher Jill e Emmanuel e Brigitte Macron a virarem-se também, para o proteger.

Mais uma vez, se olharmos para o vídeo completo filmado de um ângulo diferente, podemos ver que Biden se virou para saudar os veteranos quando o Last Post - um conhecido toque de corneta militar - foi tocado.

O médico de Biden disse em fevereiro que o Presidente "continua apto para o serviço e executa plenamente todas as suas responsabilidades sem quaisquer exceções ou adaptações".

The full video shows Biden turning to salute veterans Euronews

O debate em torno da questão de saber se deve haver um limite para a idade dos políticos é válido, mas vale a pena lembrar que não há provas de que Biden, de 81 anos, seja impedido pela sua idade.

Também é de notar que o seu principal rival na corrida presidencial, Donald Trump, não está muito atrás dele, com 78 anos.

De qualquer forma, a Europa acompanhará de perto as eleições de novembro devido aos fortes laços que a UE e os Estados europeus têm com os EUA - não só economicamente, mas também através da NATO e do apoio mútuo à Ucrânia contra a invasão russa, para citar alguns exemplos.