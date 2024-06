Tentativa de golpe na Bolívia fracassa: Detido líder dos revoltosos

De Euronews

Uma multidão juntou-se na praça de La Paz onde se situa o palácio presidencial e o Congresso. Líder dos militares revoltosos, até agora chefe do Estado-Maior, foi detido.

PUBLICIDADE

A tentativa de golpe de Estado na Bolívia fracassou: As forças armadas bolivianas retiraram-se do palácio presidencial de La Paz na noite de quarta-feira e o general Juan José Zuniga, até agora chefe do Estado-maior e líder do golpe, foi detido. O presidente Luis Arce apelou ao apoio internacional.

Jhonny Aguilera, vice-ministro do Interior, disse: "Este ato viola todos os pilares básicos do Estado de direito. Não podemos tolerar esta circunstância no século XXI e exigimos que aqueles que mostram desrespeito pelas leis parem com estes comportamentos."

Antes disso, unidades militares lideradas pelo General Juan José Zuniga, agora destituído do comando militar, tinham-se reunido na Plaza Murillo, a praça central de La Paz onde se situa o palácio presidencial e o Congresso.

Quando a situação acalmou, Arce subiu à varanda presidencial para se dirigir aos apoiantes e agradecer às pessoas que protestaram para reverter a tentativa de golpe. A liderança do maior sindicato da Bolívia condenou a ação e declarou uma greve indefinida das organizações sociais e de trabalhadores em La Paz em defesa do governo.

A Bolívia, um país de 12 milhões de habitantes, tem sido alvo de protestos intensos nos últimos meses devido ao declínio vertiginoso da economia, que passou de um dos países de maior crescimento do continente há duas décadas para um dos mais afetados pela crise.