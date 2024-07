O Rassemblement National, de extrema-direita, obteve cerca de um terço dos votos na primeira volta das eleições legislativas francesas, mas isso poderá não ser suficiente para conseguir a maioria absoluta na Assembleia Nacional.

Três semanas depois de ter obtido uma vitória esmagadora nas eleições europeias, o Rassemblement National (RN), de extrema-direita, cimentou no domingo a sua posição de principal partido francês, ao obter um confortável primeiro lugar na primeira volta das eleições legislativas antecipadas.

"Os franceses deram um veredito claro e confirmaram o seu claro desejo de mudança, colocando os candidatos do Rassemblement National e os seus aliados na liderança", disse o líder do RN, Jordan Bardella, no seu discurso de vitória, pouco depois das 20:00 locais.

De acordo com uma sondagem da Ipsos, o RN está a caminho de obter cerca de 33,2% dos votos a nível nacional. São cinco pontos de vantagem sobre a aliança de esquerda Nova Frente Popular (NFP) e uns impressionantes 12 pontos de vantagem sobre a coligação centrista Ensemble do Presidente francês Emmanuel Macron.

Se a votação for confirmada na segunda volta, no próximo domingo, poderá dar à RN entre 230 e 280 lugares na Assembleia Nacional - um grande aumento em relação aos 89 que tinha antes da dissolução da câmara, a 9 de junho, embora talvez ainda não seja suficiente para alcançar uma maioria, que exige 289 lugares.

O primeiro-ministro para todo o povo francês

O discurso de vitória de Bardella, com a duração de cinco minutos, foi proferido no centro de Paris, perante uma sala cheia de jornalistas de todo o mundo e mais ninguém: nem um único responsável da RN para comentar os resultados aos jornalistas ou apoiantes para aplaudir ou apupar nos momentos certos.

Todo o exercício parecia coreografado para demonstrar as suas capacidades de primeiro-ministro.

Um Bardella de ar sombrio prometeu, por exemplo, que seria "o primeiro-ministro de todo o povo francês", "respeitador das oposições, aberto ao diálogo e sempre preocupado com a unidade do povo".

"Sete dias separam-nos agora de uma escolha histórica e espero que esta segunda volta da campanha possa decorrer num clima de calma, honestidade e respeito pelas instituições e regras democráticas de todos os franceses e francesas", afirmou.

Mas isso não o impediu de fazer ataques à esquerda e ao centro.

"É evidente que, tendo em conta os resultados, o campo presidencial, ainda hoje largamente desonrado, já não está em condições de ganhar", afirmou. A coligação centrista de Macron parece estar preparada para perder até 180 lugares e manter apenas 70.

A Nova Frente Popular, de esquerda, foi classificada como "a aliança do pior" e, no poder, "conduziria à desordem, à insurreição e à ruína da nossa economia".

O líder do partido de extrema-esquerda La France insoumise, o incendiário Jean-Luc Mélenchon, foi o único adversário nomeado, uma honra que nem mesmo Macron teve.

"O Sr. Mélenchon e os seus amigos estão a colocar a nossa nação em perigo existencial", afirmou Bardella, argumentando que "a perigosa extrema-esquerda" apresentou candidatos que estão na lista de vigilância do terrorismo do país, que planeia "desarmar a polícia", "abrir as portas à imigração" e abolir uma lei contra o separatismo islâmico.

Em contrapartida, apresentou a sua formação como uma "aliança sem precedentes, motivada pelo interesse nacional", e jurou aos franceses que, se fosse nomeado primeiro-ministro, seria o "garante dos vossos direitos, das vossas liberdades e do nosso lema republicano, aquele que une todo o povo francês na mesma promessa de liberdade, igualdade e fraternidade".

As suas prioridades são o aumento do poder de compra, o restabelecimento da ordem e da segurança e "o controlo da nossa política de migração".

"Retirada republicana" organiza-se contra o RN

O discurso solene de Bardella contrastou com o de Marine Le Pen, antiga líder do partido e presidente do seu grupo na Assembleia Nacional, que discursou perante várias centenas de apoiantes que agitavam bandeiras no seu reduto em Hénin-Beaumont, cerca de duas horas a norte de Paris.

Aplaudiram quando ela disse que os resultados do partido tinham praticamente "aniquilado o bloco macronista", ou quando anunciou que já tinha garantido o seu lugar, evitando a necessidade de uma segunda volta. E apuparam quando mencionou a coligação de esquerda ou quando pronunciou o nome de Mélenchon.

Le Pen como Bardella, no entanto, sublinharam a necessidade de a votação não ser apenas confirmada, mas reforçada, para poderem governar sozinhos.

"Quero exprimir-lhes a minha gratidão (eleitores do RN) e apelo a que se mantenham mobilizados num esforço final no domingo, 7 de julho. O voto que irão depositar no próximo domingo é um dos mais decisivos da história da Quinta República", afirmou Bardella.

Le Pen, por seu lado, advertiu que "sem uma maioria clara, haverá sempre algumas velhas rixas, inércias programadas e truques sujos para impedir a verdadeira mudança de que o país precisa urgentemente".

"Ao votarem nos candidatos do Rassemblement National, farão com que, na unidade e na fraternidade, o país reencontre a energia para se tornar um só. Nestes dias que se avizinham, tenham cuidado com aqueles que, recorrendo ao medo injustificado ou a ameaças inventadas, apenas gostariam de perpetuar um sistema que falhou e que continuou", prosseguiu.

Mas o caminho para uma maioria absoluta do partido de extrema-direita será provavelmente dificultado pela chamada "retirada republicana" que os partidos de esquerda estão a coordenar.

Nos círculos eleitorais em que três candidatos se qualificaram para a segunda volta ao obterem mais de 12,5% dos votos - que o instituto de sondagens Ipsos estimou em cerca de 250 - os partidos de esquerda afirmaram que retirariam o seu candidato se este estivesse em terceiro lugar, de forma a não dividir os votos anti-RN.

Uma estratégia que Macron parece ter adotado.

"Perante o Rassemblement National, chegou a hora de uma união ampla, claramente democrática e republicana para a segunda volta", defendeu Macron numa declaração.