Zelenkskyy recebe pedido desculpas de Biden durante encontro em Paris

Presidente ucraniano reuniu-se com o homólogo norte-americano na capital francesa, que lhe pediu desculpa pelo atraso no envio de armamento.

Zelenskyy está esta sexta-feira em Paris, no âmbito das celebrações do 80.º aniversário do Dia D, e foi recebido oficialmente pelo Ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, para uma cerimónia no monumento Les Invalides.

Zelenskyy fez depois um discurso de 20 minutos na Assembleia Nacional em que - à semelhança do que fizera Biden no dia anterior, quando discursava nas cerimónias de comemoração do dia D - estabeleceu um paralelismo entre as batalhas travadas na Segunda Guerra Mundial e a atual luta do seu país contra a Rússia.

"Vivemos numa época em que a Europa já não é um continente de paz", frisou o presidente ucraniano.

Ao final da manhã, Zelenskyy encontrou-se com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que aproveitou a ocasião para fazer um pedido de desculpas públicas à Ucrânia pela interrupção do fornecimento de armamento, o que acabou por contribuir para os avanços da Rússia no campo de batalha.

Em abril, o presidente Biden assinou um pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 61 mil milhões de dólares (56 mil milhões de euros), depois da aprovação do Senado e do Congresso dos EUA.

Já esta semana, a Casa Branca revelou que os EUA vão enviar mais 225 milhões de dólares (208 milhões de euros) de equipamentos militares a Kiev, incluindo munições para o Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS), sistemas de morteiros e uma série de munições de artilharia.

O presidente ucraniano aproveitou o encontro com Biden na capital francesa para apelar ao apoio bipartidário dos Estados Unidos “como durante a Segunda Guerra Mundial".

Nesta visita a França, no âmbito das celebrações do Dia D, Zelenskyy vai também a Versalhes, conhecer o fabricante de armas Nexter que produz os obuses Caesar fornecidos por Paris às forças de Kiev.

O Presidente ucraniano reunir-se-á mais tarde com Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu.