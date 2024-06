Biden já está em França para as comemorações do Dia D e tem encontro com Zelenskyy na agenda

De Euronews

Líder da Casa Branca fica em França até domingo numa visita de Estado que inclui encontros com Emmanuel Macron e com Volodymyyr Zelenskyy.

PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou esta quarta-feira de manhã a França para participar nas celebrações dos 80 anos do desembarque das tropas aliadas na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial.

Biden foi recebido pelo primeiro-ministro francês e por uma guarda de honra.

A deslocação de Joe Biden a França é feita também no quadro de uma visita de Estado que se prolonga até domingo. Em solo francês, após os compromissos relativos ao 80.º aniversário do Dia D, o líder norte-americano terá um encontro na sexta-feira com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy.

"Terá um compromisso com ele para discutir a situação na Ucrânia e como podemos manter e aprofundar o nosso apoio àquele país", adiantou o Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan.

Biden deve voltar a encontrar-se com Zelenskyy em Itália durante a reunião do G7, de 13 a 15 de junho, numa reunião destinada a discutir o uso de fundos russos congelados para apoiar a campanha militar da Ucrânia.

O presidente norte-americano já informou que não estará presente na Cimeira de Paz da Suíça uma vez que participará num evento de angariação de fundos para as eleições presidencias norte-americanas de novembro. A representá-lo terá a vice-presidente dos Estdos Unidos, Kamala Harris.

"É uma notícia importante que a participação da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, tenha sido confirmada na cimeira de paz que terá lugar nos dias 15 e 16 de junho na Suíça", disse Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

No sábado, Biden, juntamente com a mulher Jill, encontra-se com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris: a uma parada militar vai seguir-se um banquete no Palácio do Eliseu, estando ainda agendadas sessões em que se deve discutir o fortalecimento da aliança franco-americana, as relações comerciais entre os países a e cooperação em matéria de segurança para os próximos Jogos Olímpicos, que acontecem na capital francesa.

A guerra entre Israel e o Hamas deverá ser igualmente um dos tópicos das reuniões entre Biden e Macron. No domingo, o líder da Casa Branca regressa aos Estados Unidos, mas antes disso está previsto que visite um cemitério em França onde estão enterrados soldados americanos que morreram na Primeira Guerra Mundial.