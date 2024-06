De Euronews

Biden apresentou na Casa Branca a proposta israelita para um cessar-fogo em três fases. A União Europeia diz que plano é "equilibrado" e o Hamas também reagiu positivamente.

PUBLICIDADE

O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que o Hamas “já não é capaz” de levar a cabo outro ataque em grande escala contra Israel, ao apresentar na Casa Branca um “plano para um cessar-fogo duradouro”.

“Este é um momento verdadeiramente decisivo. Israel apresentou a sua proposta. O Hamas diz que quer um cessar-fogo. Este acordo é uma oportunidade para provar se estão realmente a falar a sério. O Hamas precisa de aceitar o acordo", disse Biden na Casa Branca.

O acordo de cessar-fogo, proposto por Israel ao Hamas, consiste em três fases e poderá pôr fim à devastadora guerra, que já ultrapassou os oito meses, na Faixa de Gaza.

União Europeia diz que proposta é “equilibrada e realista”

A reação da União Europeia foi positiva. Em Bruxelas, o chefe da política externa, Josep Borrell, declarou no antigo Twitter (X) que apoiava os esforços dos EUA para “um cessar-fogo duradouro e a libertação dos reféns, que conduza a um fim permanente das hostilidades e à retirada das forças israelitas e o inicio da reconstrução”.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou ainda que concorda “sem reservas” com a proposta, considerando-a “equilibrada e realista” e que agora terá de ser “apoiada por todas as partes envolvidas”.

O Hamas emitiu uma declaração em que reagiu positivamente ao acordo, afirmando estar disposto a aceitar “de forma construtiva” qualquer proposta baseada no fim definitivo dos combates.

Para Joe Biden o “tempo desta guerra terminar” chegou, afirmou, numa altura em que as forças israelitas confirmaram estarem a efetuar operações militares em zonas centrais de Rafah, no âmbito da sua ofensiva no sul dessa cidade de Gaza.