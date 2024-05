Israel intensifica operações em Rafah. Pelo menos 12 mortos após ataques no centro de Gaza

De Euronews

Autoridades militares israelitas dizem ter identificado lançadores de rockets e túneis do Hamas no centro de Rafah, tendo ainda desmantelado um depósito de armas. Israel conclui operação militar em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza.

PUBLICIDADE

O exército de Israel confirmou esta sexta-feira que as suas forças estão a expandir a ofensiva em Rafah.

Os militares israelitas informam que os seus comandos, apoiados por tanques e artilharia, avançaram para o centro da cidade, apesar da pressão dos aliados no sentido do fim da investida no sul do enclave palestiniano. Não são especificados os locais exatos dentro de Rafah.

As autoridades militares de Israel dizem ter descoberto túneis do Hamas, acrescentando que eliminaram "células terroristas" e desmantelaram lançadores de rockets e depósitos de armas.

Os palestinianos que se refugiaram em Rafah têm relatado pesados combates nos últimos dias, enquanto as forças israelitas afirmam ter tomado o controlo total da fronteira de Gaza com o Egito.

Mais de um milhão de palestinianos fugiram de Rafah desde o início da ofensiva israelita.

Pelos menos 12 mortos no centro de Gaza

Pelo menos 12 pessoas foram mortas em ataques aéreos em dois locais diferentes no centro de Gaza, na manhã desta sexta-feira.

Mais de 36.200 palestinianos já foram mortos e 82.000 ficaram feridos nos ataques israelitas a Gaza desde 7 de outubro, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

As autoridades de Gaza acrescentam que 60 pessoas foram mortas e 280 ficaram feridas nas últimas 24 horas.

As forças israelitas anunciaram entretanto ter concluído a sua missão de 20 dias em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, onde afirmam ter recuperado sete corpos de reféns israelitas.

Para trás ficam semanas de intensos combates que deixaram uma devastação generalizada na zona. Os militares israelitas invadiram Jabalia no final do ano passado e regressaram em força em maio para reprimir o reaparecimento de elementos do Hamas.