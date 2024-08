Milhares nas cerimónias fúnebres de líder político do Hamas

De Euronews

Ismail Haniyeh foi assassinado na quarta-feira, em Teerão. As cirscunstâncias do ataque não são claras, mas Israel fala num "ataque preciso".

PUBLICIDADE

Esta sexta-feira, milhares de pessoas reuniram-se na capital do Qatar, para o funeral do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh.

Haniyeh, também conhecido como a face internacional do Hamas, foi morto na quarta-feira durante na sua residência em Teerão, depois de assistir à cerimónia de tomada de posse do novo presidente do Irão. O Hamas atraibuiu o ataque a Israel.

Na cerimónia, que decorreu dentro da Mesquita Imam Muhammad bin Abdul al-Wahhab em Doha, esteve presente o suposto novo líder do Hamas, Khaled Meshaal. Outros altos funcionários do Hamas e o Emir do Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, também marcaram presença.

Durante o evento, o caixão de Haniyeh foi transportado pela multidão, coberto com as cores da bandeira palestiniana, enquanto muitos participantes agitavam bandeiras da Palestina.

Ataque preciso

Israel não assumiu, mas também não desmentiu a autoria do ataque. Quarta-feira, o Gabinete de Imprensa do Governo de Israel divulgou uma foto de Ismail Haniyeh com a legenda: “Eliminado: Ismail Haniyeh, líder máximo do Hamas, foi morto num ataque preciso em Teerão, Irão.”

Num discurso televisivo, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que o seu país tinha desferido um “golpe esmagador” nos grupos apoiados pelo Irão nos últimos dias.

No Irão, o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, prometeu vingar a morte de Haniyeh enquanto o Irão declarou três dias de luto nacional.