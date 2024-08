Corpo do líder do Hamas Ismail Haniyeh já chegou ao Qatar

De Euronews

Ismail Haniyeh vai ser enterrado esta sexta-feira na capital do Qatar, Doha. Entretanto, o líder do Hezbollah garantiu que o conflito com Israel entrou numa nova fase.

PUBLICIDADE

O corpo do líder supremo do Hamas, Ismail Haniyeh, chegou na quinta-feira à capital do Qatar, Doha, vindo do Irão. Haniyeh vai ser enterrado esta sexta-feira, de acordo com os órgãos de comunicação do Qatar.

O funeral começou na quinta-feira em Teerão, no Irão, e contou com a participação de milhares de pessoas, incluindo o novo presidente do país, Masoud Pezeshkian. O líder político do Hamas, de 62 anos, foi morto na quarta-feira, enquanto assistia à tomada de posse de Pezeshkian.

O líder do Irão Ayatollah Ali Khamenei prometeu vingança a Israel e garantiu que vai fazer com que o país “se arrependa” de um ato que considerou “cobarde”.

"A República Islâmica do Irão vai defender a integridade territorial, a honra, o orgulho e a dignidade, e vai fazer com que os invasores terroristas [Israel] se arrependam do ato cobarde", escreveu Pezeshkian nas suas redes sociais.

Líder do Hezbollah diz que conflito com Israel entrou numa nova fase

Entretanto, o líder do Hezbollah advertiu que o conflito com Israel tinha entrado numa nova fase, após a morte do alto comandante Fouad Shukur num alegado ataque israelita à capital libanesa. De acordo com Hassan Nasrallah, citado pela AP, o grupo militante libanês está agora envolvido numa "batalha aberta em todas as frentes".

O corpo de Shukur, que era um dos principais comandantes do Hezbollah, foi encontrado na noite de quarta-feira em Beirute, capital do Líbano. Israel culpou Shukur de planear o ataque nos Montes Golã, que resultou na morte de 12 crianças no último fim de semana.

Forças de Defesa de Israel em "alerta máximo"

O porta-voz militar israelita Daniel Hagari disse na quarta-feira que “as Forças de Defesa de Israel estão em alerta máximo, tanto na defesa como no ataque”.

"As Forças de Defesa de Israel estão posicionadas no ar, no mar e em terra e estão preparadas para qualquer cenário e, especialmente, para os planos de ataque imediatos", acrescentou Hagari, citado pela AP.

Quando questionado sobre o alegado papel de Israel na morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, Hagari disse que os aviões israelitas não fizeram mais ataques em "todo o Médio Oriente" na noite seguinte ao ataque a Beirute, quando Haniyeh foi morto em Teerão.

Israel confirmou, na quinta-feira, que o chefe da ala militar do Hamas, Mohammed Deif, foi morto num ataque aéreo em Gaza em julho. As forças israelitas tinham Deif como alvo num ataque a 13 de julho, que atingiu um complexo nos arredores da cidade de Khan Younis, no sul de Gaza. No entanto, só ontem foi confirmada a sua morte.