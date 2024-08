Israel confirma a morte do chefe das operações militares do Hamas

De Euronews

O anúncio foi feito esta quinta-feira, na sequência de uma avaliação dos serviços secretos. Israel revelou que “Mohammed Deif foi eliminado no ataque".

Israel confirmou que o chefe da ala militar do Hamas, Mohammed Deif, foi morto num ataque aéreo em Gaza em julho.

As forças israelitas tinham Mohammed Deif como alvo num ataque a 13 de julho, que atingiu um complexo nos arredores da cidade de Khan Younis, no sul de Gaza. Israel estava, no entanto, a trabalhar no sentido de determinar se o líder militar do Hamas tinha, ou não, morrido na explosão, enquanto os atacantes negavam a sua morte.

No entanto, numa declaração divulgada esta quinta-feira, as forças israelitas anunciaram que "na sequência de uma avaliação dos serviços secretos, pode confirmar-se que Mohammed Deif foi eliminado no ataque". O Hamas ainda não fez qualquer tipo de comentário.

Esta confirmação surge um dia depois de um aparente ataque aéreo em Teerão ter morto o principal líder político do Hamas, Ismail Haniyeh. Israel não confirmou nem negou estar na origem do ataque, mas o Irão prometeu retaliar.

Para além de Deif e Haniyeh, Israel prometeu eliminar o principal dirigente do Hamas em Gaza, Yehya Sinwar, mas até agora este tem-se mantido indetetável.

Israel afirma que Sinwar e Deif foram os mentores do ataque de 7 de outubro, no qual militantes do Hamas atacaram as comunidades do sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo reféns outras 250.

Mohammed Deif foi um dos fundadores da ala militar do Hamas, as Brigadas Qassam, nos anos 90, e dirigiu a unidade durante décadas. Esta unidade realizou dezenas de atentados suicidas contra israelitas, sob o seu comando.

A Europa receia o aumento do conflito após a morte dos líderes militares do Hamas. O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, fez uma declaração em nome de António Guterres na qual confirma que estes ataques “representam uma escalada perigosa num momento em que todos os esforços deveriam conduzir a um cessar-fogo em Gaza, à libertação de todos os reféns israelitas, a um aumento massivo da ajuda humanitária aos palestinianos em Gaza e ao regresso à calma no Líbano e através da Linha Azul”.