Quem era Ismail Haniyeh, o chefe do gabinete político do Hamas que foi morto em Teerão

De یورونیوز فارسی

Ismail Haniyeh, figura palestiniana proeminente e chefe do gabinete político do Hamas, foi morto num ataque aéreo à sua residência em Teerão esta quarta-feira.

PUBLICIDADE

O líder de 62 anos, considerado um rosto proeminente para o Hamas durante décadas, dirigiu o gabinete político do grupo miliciano a partir do exílio no Qatar nos últimos anos.

Mas quando é que começou a sua carreira política e que papel desempenhou no establishment do Hamas?

Ismail Haniyeh nasceu a 29 de janeiro de 1963 no campo de refugiados “al-Shati”, na Faixa de Gaza. Começou a sua carreira política alinhando-se estreitamente com o fundador do Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, e juntou-se ao grupo paramilitar durante a Primeira Intifada no final dos anos oitenta.

Preso várias vezes por participar na Primeira Intifada em Israel antes de deixar Gaza, tornou-se um importante líder do Hamas durante os seus anos de atividade.

Haniyeh, apelidado de “Abu al-Abd”, foi nomeado membro da secreta equipa de “liderança coletiva” em 2004, depois de o xeque Ahmed Yassin e Abdel Aziz Rantisi, os dois anteriores líderes do Hamas, terem sido mortos por Israel.

Tornou-se primeiro ministro da Autoridade Palestiniana pela primeira vez em 2006, após a vitória do Hamas nas eleições parlamentares palestinianas, e ganhou atenção internacional desde então.

Em 2017, sucedeu a Khalid Mashael como chefe político do Hamas e foi declarado terrorista, procurado pelos Estados Unidos, logo depois. A administração de Donald Trump tinha dito que a medida visava cortar o seu acesso a recursos financeiros internacionais.

Na sequência do ataque de 7 de outubro de combatentes do Hamas em território israelita, que matou pelo menos 1200 pessoas e fez 200 reféns, bem como a guerra na Faixa de Gaza, que terá matado mais de 39.000 palestinianos até agora, o papel de Ismail Haniyeh como negociador do Hamas foi destacado e desempenhou um papel fundamental nas negociações internacionais.

Ismail Haniyeh AP

As autoridades israelitas tinham-no responsabilizado várias vezes pelo fracasso das negociações de paz e pela libertação de reféns.

Apesar de ocupar uma posição de liderança, Ismail Haniyeh tinha enfrentado críticas internas dentro do Hamas em algumas ocasiões.

Por exemplo, houve relatos de divergências entre Haniyeh e Yahya Sinwar, o líder militar do Hamas dentro de Gaza, sobre as negociações de cessar-fogo e estratégias militares.

A liderança de Haniyeh também foi desafiada por vezes por alguns membros do Hamas, que criticaram a falta de ligação entre as suas ações e a realidade no terreno na guerra entre Israel e o Hamas.

Líder político do Hamas morto em Teerão AP

Em abril, a polícia israelita deteve uma das suas irmãs por suspeita de ter ligações com membros do movimento. Pouco tempo depois, três dos seus filhos e quatro netos foram mortos em ataques aéreos israelitas.

Ismail Haniyeh, que viveu no Catar nos últimos anos de vida, estava no Irão para assistir à tomada de posse do novo presidente e ia encontrar-se com o líder da República Islâmica do Irão.

Observadores dizem que a morte de Haniyeh desferiu um golpe significativo no Hamas numa altura em que as tensões estão a aumentar no Médio Oriente devido à devastadora guerra em Gaza, e levantaram questões sobre o futuro das negociações entre Israel e o Hamas.