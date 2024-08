Declarações de Benjamin Netanyahu aumentam receios de escalada de violência

De Euronews

Israel “cobrará um preço elevado por qualquer agressão contra nós, em qualquer frente”, foram estas as palavras do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na sua primeira declaração pública desde a morte do principal líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, num ataque aéreo em Teerão.

“Temos pela frente dias difíceis. Desde o ataque em Beirute, ouvem-se ameaças de todos os lados. Estamos preparados para qualquer cenário e manter-nos-emos unidos e determinados contra qualquer ameaça”, concluiu Netanyahu

Tanto o Hamas como o Irão culparam Israel pela morte de Haniyeh, que pode conduzir a uma escalda de violência entre os dois países e originar uma guerra regional.

Europa receia aumento do conflito

Stéphane Dujarric, porta-voz do Secretário-Geral da ONU, fez uma declaração em nome de António Guterres, na qual afirma que os ataques no Sul de Beirute e em Teerão “representam uma escalada perigosa num momento em que todos os esforços deveriam conduzir a um cessar-fogo em Gaza, à libertação de todos os reféns israelitas, a um aumento massivo da ajuda humanitária aos palestinianos em Gaza e ao regresso à calma no Líbano e através da Linha Azul”.

“Em vez disso, o que vemos são esforços para minar estes objetivos”, afirmou o Secretário-Geral da ONU.

O ministro dos negócios estrangeiros e vice-primeiro-ministro italiano, Antonio Tajani, também manifestaram a sua preocupação com o aumento de violência no Médio Oriente.

“Não queremos de forma alguma que o Médio Oriente mergulhe numa guerra aberta”, afirmou Tajani durante uma sessão no parlamento.

O eurodeputado italiano referiu ainda os esforços humanitários da Itália, nomeadamente do projeto “Food for Gaza” com o Programa Alimentar Mundial, que incluiu uma doação de 12 milhões de euros (13 milhões de dólares) para fornecer alimentos às famílias necessitadas.