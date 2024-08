Funeral do líder do Hamas Ismail Haniyeh já começou

De Euronews

Milhares de pessoas juntaram-se para se despedirem do líder do Hamas, em Teerão. O corpo de Ismail Haniyeh vai ser depois transportado para o Qatar, para ser enterrado na sexta-feira.

O funeral do líder do movimento islamita palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, começou esta quinta-feira na capital do Irão, Teerão.

Milhares de pessoas concentraram-se junto à Universidade de Teerão para se despedirem de Ismail Haniyeh, enquanto agitavam bandeiras palestinianas e iranianas. A cerimónia foi dirigida pelo líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, com o novo presidente iraniano Masoud Pezeshkian ao seu lado.

Após o funeral em Teerão, os restos mortais de Ismail Haniyeh deverão ser transferidos para o Qatar, onde Haniyeh vivia no exílio, para serem enterrados, na sexta-feira.

O assassínio do líder político de Hamas, de 62 anos, na quarta-feira, suscitou o receio de uma escalada do conflito que se desenrola há quase dez meses na Faixa de Gaza entre Israel, inimigo declarado do Irão, e o Hamas.

Ismail Haniyeh, foi assassinado enquanto assistia à cerimónia de tomada de posse do novo presidente iraniano. A Guarda Revolucionária do Irão prometeu, entretanto, uma retaliação contra Israel: "Este crime do regime sionista terá uma resposta dura e dolorosa da poderosa e grande frente da Resistência, especialmente do Irão islâmico", disse a Guarda Revolucionária num comunicado.

Esta quinta-feira, as forças israelitas confirmaram, ainda, a morte do chefe da ala militar do Hamas, Mohammed Deif. Segundo Israel, Deif foi morto num ataque aéreo em Gaza em julho, que atingiu um complexo nos arredores da cidade de Khan Younis, no sul de Gaza.