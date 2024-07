De Euronews

A cerimónia de tomada de posse, ocorreu dois dias após o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, ter oficialmente apoiado Pezeshkian e lhe ter conferido poderes presidenciais. Masoud Pezeshkian substitui Ebrahim Raisi, que morreu num acidente de helicóptero em maio.

Masoud Pezeshkian tomou posse como novo presidente do Irão, substituindo Ebrahim Raisi, que morreu num acidente de helicóptero em maio.

“Eu, como presidente, perante o Alcorão sagrado e o povo do Irão, juro perante Deus Todo-Poderoso ser o guardião da religião oficial, do sistema da República Islâmica e da Constituição do país”, disse Pezeshkian na cerimónia que foi transmitida em direto pela televisão estatal.

Pezeshkian deverá apresentar o seu governo dentro de duas semanas. Aos 69 anos, o político reformista e cirurgião cardíaco, obteve mais de 16 milhões de votos durante a segunda volta das eleições iranianas.

A sua vitória trouxe alguma esperança às relações entre o Irão e o Ocidente. Mas Pezeshkian assume o cargo numa altura de escalada de tensões no Médio Oriente devido à guerra de Israel em Gaza e às trocas de violência quase diária entre Israel e os combates com o Hezbollah, aliado do Irão no Líbano.

Entretanto, esta quarta-feira, o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado em Teerão, depois da tomada de posse do novo presidente.

O Irão não deu pormenores sobre como Haniyeh foi morto e a Guarda Revolucionária confirmou apenas que o ataque estava a ser investigado. Em comunicado, o Hamas confirmou que Hanieyh fora morto num "ataque israelita à sua residência em Teerão"