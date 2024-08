De Euronews com AP

O atentado ocorre poucos dias depois dos assassinatos do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, na quarta-feira, em Teerão, e do alto comandante do Hezbollah, Fuad Shukr, no dia anterior, em Beirute.

Um golpe de drone israelita contra um carro na Cisjordânia ocupada matou um comandante militar do Hamas, segundo a imprensa local. Quatro outros palestinianos foram também mortos no ataque, que teve lugar numa estrada que liga as aldeias palestinianas de Zeita e Qaffin, perto da cidade de Tulkarem. De acordo com o exército israelita, os ocupantes do veículo estavam a caminho de um ataque.

A agência noticiosa oficial palestiniana Wafa disse que os corpos dos cinco palestinianos foram levados para um hospital próximo, e que quatro deles estavam "queimados e carbonizados para além do reconhecimento".

O Ministério da Saúde palestiniano não comentou as mortes. Mais de 590 palestinianos foram mortos por fogo israelita na Cisjordânia desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, em outubro passado, de acordo com o Ministério da Saúde palestiniano, que regista as mortes.

A maioria morreu durante incursões israelitas e protestos violentos, mas os mortos incluem também transeuntes e palestinianos mortos em ataques de colonos judeus. O norte da Cisjordânia foi palco de alguns dos piores atos de violência dos últimos 10 meses.

Tulkarem, com os seus dois campos de refugiados, tornou-se um dos principais focos de tensão no território e é regularmente invadida pelas forças israelitas. Grupos militantes palestinianos como o Hamas e a Jihad Islâmica Palestiniana estão ativamente presentes na cidade.

As tensões têm vindo a aumentar na região após o assassinato, um dia depois do outro, de um dirigente do Hamas e de um comandante do Hezbollah. O Irão e os seus aliados, incluindo o Hezbollah, prometeram retaliar e as principais companhias aéreas, incluindo a Iberia, cancelaram os voos para Telavive (Israel) e Beirute (Líbano).

O Pentágono anunciou que as forças armadas americanas vão deslocar um esquadrão de caças para o Médio Oriente e manter um porta-aviões na região.

O Presidente Joe Biden afirmou ter instado o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu a aproveitar a oportunidade para um cessar-fogo com o Hamas, acrescentando que o assassinato de Haniyeh no Irão "não ajudou" os esforços para negociar o fim da guerra.