Espírito empreendedor: Catar quer tornar-se plataforma de lançamento para startups tecnológicas

Dos desfiles de moda imersivos ao desejo de se tornar uma plataforma de lançamento para startups tecnológicas, analisamos como o país abraça o futuro ao diversificar a economia e falamos com Fahad Al-Kuwari para descobrir como a sua IPA planeia estimular a inovação e o empreendedorismo na região.

Neste episódio, o Qatar 365 continua a explorar o papel fundamental da tecnologia no nosso quotidiano. Aadel Haleem descobriu como a tecnologia está a mudar o jogo nos mundos dos negócios e da moda ao visitar a segunda edição da conferência de Tecnologia, Educação, Finanças, Moda e Arte no M7, no bairro de Msheireb, em Doa. A liberdade artística foi um tema marcante nesta conferência de três dias organizada pelo Doha Design District. Aadel reuniu-se com pioneiros locais e internacionais que se encontraram no Catar para partilhar ideias sobre o tema deste ano, "AI R Evolution". As experiências imersivas foram de desfiles de moda com realidade aumentada ao primeiro Fashathon, um hackathon para o campo da moda, do Médio Oriente.

Trazer talentos novos e emergentes para o Catar é um objetivo de longa data do país. O Catar cimentou esse objetivo ao anunciar um investimento de mil milhões de dólares para apoiar empreendedores e startups na região. O investimento é apoiado pela iniciativa "Startup Qatar" da Invest Qatar, uma plataforma online que fornece informações para ajudar startups internacionais a lançar ou expandir os seus negócios no país. Aadel reuniu-se com Fahad Al-Kuwari, gestor sénior das relações com investidores da Invest Qatar, para saber como planeia Fahad encabeçar a expansão da inovação e do empreendedorismo na região com as iniciativas da agência de promoção de investimentos.

O ano de 2024 está a revelar-se um ano marcante para o panorama das startups do Catar, com mais empreendedores a entrar no ramo. Laila Humairah visitou o Parque de Ciência e Tecnologia do Catar, que disponibiliza uma plataforma de lançamento às startups que desejam materializar as suas ideias. Falou com o fundador da EMMA Systems, que nos explicou como a plataforma alimentada por IA da equipa usa algoritmos e dados em tempo real para otimizar a eficiência terrestre do aeroporto e aumentar a segurança do mesmo. Laila conversou também com Michael Lints, sócio da Golden Gate Ventures e da Rasmal Ventures, uma empresa de capital de risco do Catar que anunciou o seu primeiro fundo nacional de 100 milhões de dólares. Com a indústria de startups do Catar a crescer de forma contínua, o pais começa a dar cada vez mais importância aos investimentos e a abraçar o futuro através da diversificação da economia.