Homem morre em Itália depois de uma explosão na cabana onde vivia

De acordo com as primeiras investigações, o acidente pode ter sido causado por uma fuga de gás.

Um homem de 55 anos morreu em Itália quando a cabana de pedra onde se encontrava se desmoronou na sequência de uma explosão. Este tipo de construção é caraterístico da região da Apúlia, em Itália.

No momento da explosão, o homem estava no interior do "trullo" com a sua mulher, que sobreviveu. Ela foi resgatada dos escombros com vários ferimentos. Foi hospitalizada e encontra-se em estado estável.

O motivo da explosão está ainda a ser investigado e terá de ser esclarecido pelas autoridades e pelos peritos judiciais. No entanto, de acordo com as primeiras indicações, tudo aponta para uma fuga de gás.

O que são os "trullos" da Apúlia?

Os "trullos" são as antigas construções rurais típicas da região da Apúlia, no sul de Itália. São feitas de paredes de alvenaria de pedra seca e o telhado tem a forma de um cone.

As explosões de gás são mais típicas do inverno, quando as famílias ligam o aquecimento, por vezes sem verificar as caldeiras. No entanto, a alegada fuga pode ter ocorrido numa conduta de cozinha.